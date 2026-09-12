Fudbal

Kakva utakmica u Seriji A: Sin bivšeg igrača Partizana spasao Milan poraza od Lacija

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

12. 09. 2026. u 19:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KAKVU utakmicu su na "Olimpiku" odigrali Lacio i Milan u kojoj nije bilo pobednika - 2:2. Posebno će ovaj meč pamtiti Dijego Moreira sin bivšeg fudbalera Partizana, Almamija Moreire.

Каква утакмица у Серији А: Син бившег играча Партизана спасао Милан пораза од Лација

FOTO: Tanjug/AP/Alessandra Tarantino

On je doneo bod "rosonerima". Belgijanac je bio dvostruki strelac, a mrežu Hristosa Mandasa tresao je u 65. i 67. minutu.

Nebesko-plavi su ispustili vođstvo od 2:0. Mateo Kanselijeri je pogodio za 1:0, da bi na prednost povećao Tijani Noslin u 39.

Ipak, to nije bilo dovoljno ekipi Đenala Gatuza da osvoji tri boda i nastavi savršen niz od početka sezone.

Ovo je prvi put da Lacio od početka sezone nije pobedio. Pre ove utakmice upisao je tri uzastopne pobede - Bolonja (1:0), Đenova (1:0) i Udineze (2:1).

Milan upisao drugi uzastopni remi u prvenstvu, nakon što je prethodnog vikenda odigrao 1:1 protiv Juventusa.

Tim iz Rima je trenutno prvi na tabeli sa 10 utakmica, "rosoneri" su na poziciji četiri sa osam.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?

Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?