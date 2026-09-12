Kakva utakmica u Seriji A: Sin bivšeg igrača Partizana spasao Milan poraza od Lacija

KAKVU utakmicu su na "Olimpiku" odigrali Lacio i Milan u kojoj nije bilo pobednika - 2:2. Posebno će ovaj meč pamtiti Dijego Moreira sin bivšeg fudbalera Partizana, Almamija Moreire.

FOTO: Tanjug/AP/Alessandra Tarantino

On je doneo bod "rosonerima". Belgijanac je bio dvostruki strelac, a mrežu Hristosa Mandasa tresao je u 65. i 67. minutu.

Nebesko-plavi su ispustili vođstvo od 2:0. Mateo Kanselijeri je pogodio za 1:0, da bi na prednost povećao Tijani Noslin u 39.

Ipak, to nije bilo dovoljno ekipi Đenala Gatuza da osvoji tri boda i nastavi savršen niz od početka sezone.

Ovo je prvi put da Lacio od početka sezone nije pobedio. Pre ove utakmice upisao je tri uzastopne pobede - Bolonja (1:0), Đenova (1:0) i Udineze (2:1).

Milan upisao drugi uzastopni remi u prvenstvu, nakon što je prethodnog vikenda odigrao 1:1 protiv Juventusa.

Tim iz Rima je trenutno prvi na tabeli sa 10 utakmica, "rosoneri" su na poziciji četiri sa osam.

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