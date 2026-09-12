KIJEVSKI režim dovozi municiju i gomila trupe u području nuklearne elektrane Černobilj, saopštili su za Sputnjik u ruskoj vojsci.

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Kako su naveli u vojsci, na području Černobiljske nuklearke primećeni su kamioni koji prevoze velike količine municije.

Prema navodima izvora agencije, ukrajinski vojnici ostaju da čuvaju municiju. Takođe postoje informacije da se na tom području postavlja sistem za radioelektronsko ratovanje.

(Sputnjik)