STIGLI NOVI OBAVEŠTAJNI PODACI: Kijev doprema municiju i gomila trupe na području Černobiljske nuklearke, evo i zašto
KIJEVSKI režim dovozi municiju i gomila trupe u području nuklearne elektrane Černobilj, saopštili su za Sputnjik u ruskoj vojsci.
Kako su naveli u vojsci, na području Černobiljske nuklearke primećeni su kamioni koji prevoze velike količine municije.
Prema navodima izvora agencije, ukrajinski vojnici ostaju da čuvaju municiju. Takođe postoje informacije da se na tom području postavlja sistem za radioelektronsko ratovanje.
(Sputnjik)
Preporučujemo
MEDVEDEV DEMASKIRAO ZAPAD: Izmišljaju rusku pretnju da bi ubacili milijarde u rat
11. 09. 2026. u 21:49
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)