Svet

STIGLI NOVI OBAVEŠTAJNI PODACI: Kijev doprema municiju i gomila trupe na području Černobiljske nuklearke, evo i zašto

В.Н.

12. 09. 2026. u 08:11

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KIJEVSKI režim dovozi municiju i gomila trupe u području nuklearne elektrane Černobilj, saopštili su za Sputnjik u ruskoj vojsci.

СТИГЛИ НОВИ ОБАВЕШТАЈНИ ПОДАЦИ: Кијев допрема муницију и гомила трупе на подручју Чернобиљске нуклеарке, ево и зашто

Dmytro Sidashev / Alamy / Profimedia

Kako su naveli u vojsci, na području Černobiljske nuklearke primećeni su kamioni koji prevoze velike količine municije.

Prema navodima izvora agencije, ukrajinski vojnici ostaju da čuvaju municiju. Takođe postoje informacije da se na tom području postavlja sistem za radioelektronsko ratovanje.

(Sputnjik)

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