Svet

"NEMA PREKIDA SVO, NI DOK TRAJU PREGOVORI" Lavrov zakucao Kijev za pod, neće se Rusi dvaput prevariti

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

12. 09. 2026. u 22:01

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RUSIJA neće obustaviti neprijateljstva protiv Ukrajine tokom eventualnih mirovnih pregovora, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

НЕМА ПРЕКИДА СВО, НИ ДОК ТРАЈУ ПРЕГОВОРИ Лавров закуцао Кијев за под, неће се Руси двапут преварити

Foto: Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

 - I dalje smo spremni za pregovore, ali nećemo zaustaviti specijalnu vojnu operaciju tokom trajanja pregovora - rekao je on novinarima na samitu BRIKS-a u Nju Delhiju, prenose RIA Novosti.

Lavrov je nazvao poziv Vladimiru Zelenskom da dođe u Moskvu “velikim gestom dobre volje” sa ruske strane. Ranije je predsednik Ukrajine najavio spremnost da se sastane sa ruskim liderom Vladimirom Putinom tokom samita G20 u Majamiju, 14. i 15. decembra.

(Tanjug)

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