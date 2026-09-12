KO NAJVIŠE LOBIRA SE POTPIŠE TZV. STUDENTSKA LISTA - DS! Potpišite ako želite nazad u 2012 - Nezaposlenost 26%, plate 330 evra
DEMOKRATSKA stranka lobira da se potpiše tzv. Studentska lista, a njihova nazovi akcija jasno govori u kakvo vreme žele da nas vrate.
U vreme kad su plate bile 330 evra i to ako govorimo o 2012. godini, kada je nezaposlenost bila 26 posto - ako građani takvu Srbiju želite i takav asketski život, izvolite i potpišite za Studensku listu.
Ako je neko imao dilemu za šta se "studenti" Jovo Bakić i ekipa zalažu, DS nam je bar jednom u životu pomogao, a to je da vidimo pravu sliku blokadera i njihove liste.
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