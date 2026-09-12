Alkaraz i Šelton igrali do pola četiri ujutru, a Tajli poručuje: "Nije dugo, pogledajte podatke!"

DOSTA je kritika upućeno na račun USTA (Američke Teniske Asocijacije) zbog dužine trajanja mečeva, a zbog svega se oglasio i direktor takmičenja Kreg Tajli, nekadašnji upravljač Australijen opena.

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Navijači nisu mogli nemo da posmatraju meč Karlosa Alkaraza i Bena Šeltona koji je trajao sve do pola četiri ujutru, a Tajli je imao spreman odgovor za kritičare.

- Mnogo ljudi mi kaže da se mečevi završavaju prekasno, a ja kažem: 'U redu, šta predlažete?' Nikada ne dobijem odgovor. Ne možete kontrolisati dužinu meča. Ono što je zaista zanimljivo jeste da je u poslednjih 10 godina ukupno vreme jednog meča, od trenutka kada je lopta udarena do kraja poena, ostalo manje-više isto. Ali, prosečna dužina mečeva muškog singla se povećala za oko 25 minuta - rekao je Tajli.

Objašnjava dalje u čemu je problem.

- To je zato što imamo tajmer, koji ih ne tera da žure, potrebno im je više vremena zbog peškira. Tako da je ukupno vreme malo duže. Ne mnogo, ali u stvarnosti, prosečna dužina muških mečeva danas i dalje nije među četiri najduža prosečna trajanja u poslednjih 10 godina. Iako deluje zaista kasno, stvarno je da morate pogledati podatke. Niko ne želi da završi u 3.30 ujutru, čak iako ostatak sveta tokom dana gleda prilično neverovatan meč - dodaje Tajli.

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