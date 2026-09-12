GLAVNI KURTIJEV ČOVEK U NOVOM PAZARU SULEJMAN UGLJANIN PORUČIO: Mi i studentska lista smo na istom zadatku! (VIDEO)

KURTIJEV glavni čovek u Novom Pazaru Sulejman Ugljanin poručio su SDA Sandžak i tzv. studentska lista na istom zadatku!

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- Studentska lista je većinska lista. Ona je protivteža vladajućem režimu i tačka. Manjinske liste su zaštitnik manjinskih prava i mi imamo interes da imamo legitimnog predstavnika, legetimne predstavnike kao što smo i do sad imali. Mi smo podržali te univerzalne vrednosti mladih, odnosno studenata, njihove zahteve. Mi smo podržali studentske zahteve, a njihovi zahtevi - ako se vi sećate - isti su oni zahtevi koje smo mi na protestima SDA Sandžaka isticali na našim transparentima. Sve su to oni i pozivali na ljubav, saradnju, slobodu, na dostojanstvo, borbu protiv korupcije, za vladavinu prava i sve smo mi to podržavali - rekao je on.

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