Superliga Srbije: Čukarički prekinuo seriju poraza, ali na pobedu čeka skoro mesec dana (VIDEO)

ČUKARIČKI je prekinuo niz od tri poraza u Superligi Srbije. "Brđani" su na svom terenu odigrali nerešeno - 1:1 protiv Novog Pazara u 9. kolu.

FOTO: Radule Perisic/ATAImages

Dobro je utakmicu otvorio tim Marka Jakšića i do prednosti je došao u 19. minutu preko novajlije Remija Risa-Dotina. On je u klub sa Banovog brda stigao iz Bornmuta i odmah je pokazao da će biti veliko pojačanje.

Bio je Čukarički bolji rival, ali Novi Pazar je do odlaska na odmor uspeo da izjednači. Igrao se 38. minut kad je posle gužve u kaznenom prostoru Nikola Stanković postigao autogol.

U drugom poluvremenu rezultat se nije menjao, a mogao je. Domaćin je propustio priliku u finišu da dođe do tri boda. Rezervista Milan Pavkov je glavom snažno šutirao sa 16 metara, no dobro je intervenisao Bogdan Matijašević i odbio je loptu u korner.

"Brđani" su poslednji put pobedili pre skoro meseca dana. Bilo je protiv OFK Beograda na Banovom brdu (2:0).

Posle ovog remija, Čukarički u Superligi Srbije zauzima deveto mesto na tabeli sa 11 bodova. Novi Pazar je na sedmom mestu sa 12.

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