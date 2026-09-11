NOVO SUĐENJE ZA TROVANJE STARACA U ŽELEZNIKU: Dušanki ukinuta presuda od 15 godina zatvora

PRVOSTEPENU presudu Dušanki Todorović, kojom je osuđena na 15 godina zatvora za dva pokušaja teškog ubistva trovanjem dvojice prijatelja tada starih nešto više od 80 godina u Železniku 2019. godine, Apelacionu sud je ukinuo i naložio ponovno suđenje.

S. J. M.

Kako su naveli ne mogu se prihvatiti ni činjenični ni pravni zaključci Višeg suda, jer nisu jasno utvrđene činjenice.

Dušanka je bila osuđena, jer je dvojici prijatelja u njihovim stanovima u razmaku od mesec dana u pasulj i kafu stavila tablete bromazepana, koje su oni popili i izgubili svest. Te doze su im izazvale ozbiljne zdravstvene probleme, a lekari su ih u bolnici spasili. Jedan od njih je pola godine kasnije preminuo.

Dušanka je na sudu negirala da je htela da ih ubije, već samo da ih uspava kako bi od jednog ukrala papir na kojem je beležio koliko joj je novca davao, ukupno 5.000 evra i tražio da mu vrati, preteći da će sve ispričati njenom sinu, a od drugog da bi uzela novac iz novčanika, pa je uzela 5.500 dinara.