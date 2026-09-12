Šelton: Zreliji sam i fokusiran, idem da osvojim titulu na US openu

Američki teniser Ben Šelton izjavio je danas posle plasmana u svoje prvo finale grend slema da je zreliji i fokusiraniji i dodao da ima veliku želju da osvoji titulu na US openu.

AP Photo/Heather Khalifa

Šelton je u polufinalu US opena pobedio sunarodnika Frensisa Tijafoa sa 3:1 u setovima i u finalu će igrati protiv Nemca Aleksandra Zvereva.

"Mnogo emocija, roditelji su se žrtvovali da budem u ovoj poziciji, ovo je za moju baku. Svi ćete mi biti potrebi u nedelju, da mi donesete energiju. Idem na titulu, ostaviću sve na terenu, nadam se da ćete doći da me podržite. Hajde da uradimo ovo za SAD. Danas je težak dan, moje misli i molitve su usmerene na sve porodice koje su doživele tragediju 11. septembra", rekao je Šelton na terenu posle meča.

On je naveo da je US open njegov omiljeni turnir, istakavši da je uvek poseban osećaj igrati protiv Tijafoa na domaćem terenu.

"Mislim da sam odrastao, zreliji, više fokusiran, znam šta mi je cilj i šta mi je posao. Nije lako na Artur Ešu pred omiljenim sportistima i filmskim zvezdama, treba biti fokusiran i nije lak zadatak. Gledam stalno na ekranu ko se nalazi na tribinama. Tijafo mi je kao brat. Svaki put kada igramo ovde jedan protiv drugoga je poseban osećaj, želimo da pokažemo publici šta umemo", izjavio je Šelton.

Finale US opena je na programu u nedelju od 20 časova.

