"SANJAMO VELIKE SNOVE I OSTVARUJEMO IH!" Vučić: Auto-put „Vožd Karađorđe“ rešava sever Šumadije (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručuje: "Sanjamo velike snove i ostvarujemo ih".

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Predsednik Vučić obišao je danas radove na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe". Kako je tom prilikom rekao, "ovome se ljudi nisu ni nadali niti su sanjali".

- Možemo li ovih 37 km da završimo do kraja 2029? - pitao je predsednik Vučić.

- Nema problema, moći ćemo - odgovorio je kineski izvođač.

- Svaka ti čast. E, što volim ljude kad kažu 'Nema problema - uzvratio je Vučić.

- 'Ajde, hvala Bogu da nekog vidim ovako da mi kaže 'Može' - uz osmeh je konstatovao predsednik Vučić i nastavio:

- To je godinu, dve kraće nego što sam mislio. To je ukupno 82 kilometara, time rešavamo sever Šumadije. Time dobijaju mnogo i Topola i Rača i Aranđelovac - možda ponajviše, i Lazarevac i Mladenovac. Da budemo sasvim fer, ovome se ljudi nisu ni nadali niti su sanjali. I ovo jeste veliki san. Možete da mislite, za samo tri godine da ćete da idete do Aranđelovca auto-putem.

(Kurir)