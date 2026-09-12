Srbin začarao mrežu: Marko Dmitrović nesavladan u pobedi Espanjola!

SRPSKI fudbalski golman, Marko Dmitrović pružio je još jednu sjajnu partiju i pokazao koliko je važan za Espanjol.

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Ovaj 34-godišnjak je sačuvao mrežu u pobedi nad Osasunom (2:0). Ovo je drugi put u prvenstvu od počtka sezone da je ostao nesavladan.

Tim iz Pamplone je uputio četiri šuta u okvir gola, ali nekadašnji reprezentativac Srbije ih je sve zaustavio.

Espanjol je do trijumfa došao pogocima koje je postigao Roberto Fernandez Haen. Njemu je ovo bio peti gol u La ligi.

Ekipa iz Barselone je trenutno sedma na tabeli sa sedam bodova. Osasuna je na poziciji 12 sa takođe sedam bodova.

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