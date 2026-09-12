Tenis

"Američki tenis ima potencijal da okonča Evropsku dominaciju!" Huan Martin Del Potro pred finale US opena

Filip Milošević

12. 09. 2026. u 15:37

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Nekadašnji osvajač US opena, Huan Martin Del Potro, uveren je da Ben Šelton može da osvoji poslednji grend slem u sezoni i prekine evropsku hegemoniju na grend slem turnirima.

Амерички тенис има потенцијал да оконча Европску доминацију! Хуан Мартин Дел Потро пред финале УС опена

Foto Nikola Skenderija

Huan Martin del Potro koji sada radi kao analitičar za ESPN, posle odigranih polufinala na Flašingu, rekao je:

Američki muški tenis ima potencijal da okonča evropsku dominaciju na grend slem turnirima.

Još pre polufinalnih mečeva sam govorio da Ben Šelton i Franses Tijafo imaju oružje da razmišljaju o trijumfu na ovogodišnjem US openu - rekao je Argentinac.

Južnoamerikanac je bio poslednji teniser koji nije iz Evrope a da je trijumfovao u muškom singlu na grend slemu. Bilo je to baš u finalu US opena 2009. kada je na stadionu "Artur Eš" u Kvinsu pobedio Rodžera Federera.

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