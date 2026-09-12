VANVREMENSKI GOVOR GENERALA MLADIĆA: Nama se, gospodo, ne preti silom, prema nama se sila primenjuje

GENERAL Ratko Mladić je odigrao ključnu ulogu u rušenju Vens-Ovenovog mirovnog plana u maju 1993. godine.

Foto AP

"Nama se gospodo ne preti silom, prema nama se sila primenjuje... Mi nećemo ružičaste zone ni da naš narod štite strani plaćenici, štitiće ih njihova vojska... Ja ću da govorim činjenicama kao vojnik... a vi ćete svakako odlučiti u interesu naroda."

"Nama se gospodo ne preti silom, prema nama se sila primjenjuje... Mi nećemo ružičaste zone ni da naš narod štite strani plaćenici, štitiće ih njihova vojska... Ja ću da govorim činjenicama kao vojnik... a vićete svakako odlučiti u interesu naroda."



NSRS, Pale, 5. maj 1993. pic.twitter.com/byAmTlI4CB — Stari Pragista (@StariPragista93) September 4, 2026

Mladić je na istorijskoj sednici Skupštine Republike Srpske na Jahorini (5. i 6. maj 1993.) poslanicima predočio vojne mape. Pokazao je teritorije koje bi Vojska Republike Srpske morala da preda pod kontrolu druga dva naroda i argumentovao da predložene provincije presecaju srpske teritorije i onemogućavaju spajanje u jedinstvenu državu

Nakon Mladićevog izlaganja i vojnih argumenata, poslanici su prelomili i jednoglasno odbacili plan, uprkos direktnom prisustvu i molbama Slobodana Miloševića, Momčila Bulatovića i grčkog premijera Konstantina Micotakisa.

(alo.rs)