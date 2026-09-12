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Šampionu "pol pozicija": Noris osvojio prvo mesto, pred istorijsku trku u Madridu!

Танјуг

12. 09. 2026. u 17:30

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Vozač Meklarena Lando Noris osvojio je danas pol poziciju za trku koja se vozi u okviru Velike nagrade Španije u šampionatu Formule 1.

Шампиону пол позиција: Норис освојио прво место, пред историјску трку у Мадриду!

Foto: AP Photo/Bernat Armangue

Akuelni šampion je na stazi u Madridu osvojio treću pol poziciju ove sezone, a ukupno 19. u karijeri vremenom 1.31,824 minuta.

Drugi je bio vozač Mercedesa Kimi Antoneli, koji je za Norisom zaostao 0,011 sekundi.

Maks Ferstapen iz Red Bula zauzeo je treće mesto sa 0,140 sekundi razlike u odnosu na pobednika kvalifikacija.

Vozač Mercedesa Ferarija Luis Hamilton je bio četvrtoplasirani u kvalifikacijama, a među prvih 10 završili su Šarl Lekler (Ferari), Džordž Rasel (Mercedes), Oskar Pjastri (Meklaren), Lijam Loson (Red Bul), Franko Kolapinto (Alpina) i Arvid Lindblad (Rejsing Buls).

AP Photo/Manu Fernandez

Trka za Veliku nagradu Španije voziće se sutra od 15 časova.

Antoneli je vodeći u generalnom plasmanu sa 267 bodova, drugi je Rasel sa 201, a treći Hamilton sa 191 bodom.

Mercedes je prvi u konkurenciji timova sa 468 bodova, drugoplasirani je Ferari sa 346, a na trećem mestu je Meklaren sa 287.

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