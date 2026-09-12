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KLJUČA KOTAO U HARKOVU! Deset bataljona Ukrajine zarobljeno u velikom obruču, sprema se crna pogibija

Новости онлајн

12. 09. 2026. u 14:56

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DESET bataljona Oružanih snaga Ukrajine ostalo je u okruženju u Harkovskoj oblasti, izjavio je Roman Škroba, komandant 71. gardijske motorizovane streljačke divizije, u intervjuu Vladimiru Solovjovu za informativnu službu „Vesti”.

КЉУЧА КОТАО У ХАРКОВУ! Десет батаљона Украјине заробљено у великом обручу, спрема се црна погибија

Tanjug/AP/Iryna Rybakova

Prema navodima Telegram kanala „Solovjov lajv”, Roman Škroba je saopštio da se u okruženju u Harkovskoj oblasti nalazi 10 bataljona Oružanih snaga Ukrajine. On je naveo da područje pod opkoljavanjem obuhvata više od 400 kvadratnih kilometara, što ga čini najvećim okruženjem tokom specijalne operacije.

Škroba je istakao da su u ovom području opkoljene ukrajinske jedinice sa najvišim stepenom borbene gotovosti. Prema njegovim rečima, od početka meseca, unutar tog „kotla” uništeno je 305 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, 12 oklopnih vozila, osam pikap vozila, 13 terenskih vozila (kvadova) i 20 kopnenih robota.

Pored toga, komandant je izvestio o evakuaciji 57 civila koju su sproveli ruski vojnici tokom oslobađanja pograničnih naselja Aniskino, Vodjanoje i Olhovatka.

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