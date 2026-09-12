Zverev mu ne preti i da uzme titulu na US openu: Siner ostaje prvi reket sveta, a poznato je kada se Italijan vraća na teren

Prvi reket sveta Janik Siner vratio se u Monte Karlo, gde nastavlja da se oporavlja od povrede.

AP Photo/Brian Inganga

Tretmani su dobro delovali na Sinerovo stanje i očekuje se da bude spreman za turnir u Pekingu.

Bez obzira da li Saša Zverev u nedelju osvoji US open, Italijan će i dalje ostati prvi teniser sveta.

Podsetimo, Siner je poslednji put igrao na Vimbldonu, kada je došao i do titule.