MERCU STIGLE NOVE GLAVOBOLJE: Brisel najavljuje zamrzavanje para koje Magdeburg dobija iz EU

UZ trijumf suverenista Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, stigle su brojne glavobolje vladi demohrićana i socijaledmokrata sa Fridrihom Mercom na čelu.

Foto: AI generated/ChatGPT

Osim sondaža javnog mnjenja u dve pokrajine, Berlinu i Meklenburg - Prednjoj Pomeraniji, koje najavljuju mogućnost još jedne pobede AfD, na izborima 20. septembra, Nemačkoj preti i zamrzavanje sredstava iz fonda EU. Kaznena mera, pogodiće Saksoniju-Anhalt zbog "neposlušnosti" prema Briselu, odnosno, pobedi stranke koja se protivi imigraciji, što se kosi sa planovima Unije. Mediji podsećaju da je reč o nemačkoj pokrajini koja od svih 16, dobija iz Brisela najviše para po glavi stanovnika.

ARD navodi da se već događalo da EU zamrzne finansiranje kad se nacionalne, ili regionalne vlade članica suprotstave odlukama centrale. Po pitanju migracija to se dešavalo u Mađarskoj i Poljskoj, a sada bi u Saksoniji-Anhalt ista tema moga da dovede do zavrtanja novčane slavine.

Planirano je da ova pokrajina u periodu od 2021-2027, iz budžeta EU dobije 3,4 milijarde dolara, za čitav dijapazon zadataka, od renoviranja škola i vrtića, do moderne medicinske opreme za bolnice. Danijel Frojnd poslanik Zelenih u Evropskom parlamentu, međutim poručuje da "bi ta šema mogla uskoro da bude obustvljena ukoliko AfD formira regionalnu vladu i na bilo koji način uznemiri Brisel".

Tajni plan BERLIN priprema mehanizme za iskučivanje Saksonije-Anhalt iz nekih saveznih resursa kao što je mreža za razmenu obaveštajnih podataka, priznao je Boris Pistorijus, nemački ministar odbrane. Osim toga, po pisanju Velta i Telegrafa, razvija se tajni plan kako da se spreče opstrukcije regionalnih vlasti, posebno ako bi Merc morao da olakša masovno kretanje NATO trupa preko nemačke teritorije ka ruskim granicama.

- Ta desničarska grupa deluje protiv evropskog projekta i ako je potrebno Evropska komisija uskratiće joj sredstva - veli Frojnd, koji je najjaktivnije podržavao slične mere protiv Mađarske kad je u premijerskoj fotelji sedeo Viktor Orban. - Ukidanje para, dobar je način da se obuzdaju neistomišljenici u nacionalnim vladama, pokazalo se na primeru Mađarske i Poljske, jer je u obe, posle zamrzavanja para iz EU, došlo do promena vlade, a nove vlasti imale su znatno bolji odnos sa evropskim institucijama. Zato bi isti pristup mogao da bude primenjen i u Saksoniji-Anhalt.

Brisel je više puta na taj način kažnjavao Varšavu i Budimpeštu za tobožnje kršenje vladavine prava, a one su to ocenile kao politički progon, povezan sa njihovim protivljenjem politici EU.

Mađarskoj su sredstva zamrznuta 2022, kad je EK optužila Orbana, doslednog kritičara migracione politike EU i pružanja pomoći Ukrajini i njegovu vladu za korupciju i kršenje vladavine prava. Novac je samo delimično oslobođen ove godine, ali tek pošto je Orban izgubio izbore od Petera Mađara iz stranke Tisa, koji je imao ogromnu podršku EU.

Šoman: Merc - iz fotelje! PO najnovijem istraživanju Instituta INSA uoči izbora u Meklenburgu - Prednjoj Pomeraniji, CDU ima podršku od samo sedam odsto i preti da se surva ispod petoprocentnog cenzusa za ulazak u parlament, dok je AfD i u ovoj pokrajini najjača sa 36 odsto. Sledi SPD sa 33 i Levica sa 11 procenata. Fridrih Merc ima problem i sa otvorenim zahtevima da podnese ostavku iz redova sopstvene stranke. Tino Šoman, potpredsednik CDU u Pomeraniji, traži "da Merc ustane iz premijerske fotelje, jer je stranci potrebna ličnost koja uliva empatiju, verodostojnost i pouzdanost, što on nije".

Po ovom scenariju, Saksonija-Anhalt mogla bi da izgubi do pola milijarde evra, navodi Luiza Kvarič iz Centra Žak Delor u Berlinu i dodaje da bi takva odluka značajno uticala na regionalni i ekonomski razvoj, time i na vladu u Magdeburgu.

- To je oblik nedemokratskog pritiska - ističe Bernd Bauman, vođa parlamentarne frakcije AfD u Bundestagu. - Suverenisti se smeju stranačkim protivnica koji pokušavaju da ih nedemokratski stave u nepovoljan položaj u EU.Oni su odavno bespomoćni u političkoj konkurenciji.