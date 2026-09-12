PROSVETNA RADNICA OČITALA LEKCIJU BLOKADERIMA NA VOŽDOVCU: Prozvala ih zbog dece, pa im poručila šta ih čeka na izborima

SNIMAK žestoke rasprave postao je viralan na društvenim mrežama, a brojni građani u komentarima podržali su njenu reakciju

foto: Printscreen/Instagram/moc_vozdovca

Prosvetna radnica burno je danas reagovala na Voždovcu tokom akcije prikupljanja potpisa blokadera, nakon što je među okupljenima videla i maloletnu decu.

Ona je blokadere optužila da decu koriste u političke svrhe, ocenjujući takav postupak kao „jeftinu i bednu zloupotrebu dece“.

Rasprava se potom nastavila, a prosvetna radnica osvrnula se i na gotovo dve godine protesta i blokada. Blokadere je nazvala „izdajnicima“ i optužila ih da sve to vreme pokušavaju da „sruše Srbiju“.

Snimak možete pogledati OVDE.

Posebno im je poručila da će odgovor na takvu politiku dobiti na predstojećim izborima, za koje su sada počeli da prikupljaju potpise.

Prema njenim rečima, politika Aleksandra Vučića ubedljivo će ih poraziti kada građani izađu na birališta.

Njena reakcija usledila je u trenutku kada blokaderi, nakon raspisivanja izbora, pokušavaju da obezbede potpise potrebne za učešće u izbornoj trci.

Snimak rasprave ubrzo je počeo da se širi društvenim mrežama i postao viralan, a brojni građani u komentarima su pružili podršku prosvetnoj radnici, posebno pozdravljajući njenu poruku da maloletnu decu ne treba uvlačiti u političke aktivnosti.

Prosvetna radnica im je tako jasno stavila do znanja šta misli o načinu na koji vode političku borbu, a naročito o tome što su se na mestu prikupljanja potpisa našla i maloletna deca.

(24 sedam)