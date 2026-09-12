SEĆANJE NA POLOM: Selo više puta napadano od strane muslimanskih formacija koje su prethodno iz Srebrenice ušle u Kravicu
U POLOMU kod Bratunca danas je kod Spomen obeležja služen parastos za 21 vojnika iz ovog sela koji su stradali tokom rata od 1992-1995 godine.
Ovo podrinjsko selo više je puta napadano od strane muslimanskih formacija koje su prethodno iz Srebrenice ušle u Kravicu.
- Polom je podneo veliku žrtvu, veliki procenat muškog življa je stradao. Poslije pada Kravice, muslimanske jedinice su 7. februara 1993. napale i položaje gde se branilo selo, zapalili su šest kuća, a dva vojnika su stradala - rekao je Zoran Gvozdenović, predsednik Boračke organizacije opštine Bratunac.
Dodao je da je dužnost pokoljenja da se sećaju stradalih.
Parastos je služio sveštenik Kravičke parohije Dejan Đuričić, koji je poručio da je kultura sećanja, koju treba negovati, najbolji način za očuvanje srpskog identiteta i spoznaje o sopstvenim korenima, veri, istoriji i borbi za slobodu kroz vekove.
On je u obraćanju prisutnima rekao da je sveta dužnost Srba da se sećaju, služe parastose, prislužuju sveće za pokoj duša nastradalih, odaju im dužnu počast, te da to prenose na mlađe, pričajući im o žrtvi njihovih predaka za slobodu.
Pored parastosa stradalim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, odata je i počast žrtvama Poloma iz Drugog svetskog rata.
(RTRS)
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