Fudbal

ZATOVR ZA NAPADAČE: Lopovi koji su vezali Donarumu i njegovu trudnu partnerku sada idu u zatvor

М.М.

12. 09. 2026. u 16:29

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Lopovi koji su pre tri godine u prestonici Francuske provalili u stan italijanskog golmana Đanluiđija Donarume (tada je nastupao za PSŽ) idu iza rešetaka.

ЗАТОВР ЗА НАПАДАЧЕ: Лопови који су везали Донаруму и његову трудну партнерку сада иду у затвор

Foto: Instagram/donnarumma

Glavni organizator nasilnog krivičnog dela, Ilijas Herbuč, dobio je bezuslovnu zatvorsku kaznu od devet godina i novčanu kaznu od 80.000 evra. Njegovom saučesniku Moktaru D. pariški sud je izrekao petogodišnju kaznu, prenela je agencija AFP.

Treći osumnjičeni za organizovanje provale, Kjan M., oslobođen je optužbi.

Sve ovo se dogodilo dok je Donaruma u to vreme bio član PSŽ-a. Tada su on i njegova trudna supruga spavali, a lopovi ih vezali i opljačkali.

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