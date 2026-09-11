NATO RADAROM SA ZEKOVE GLAVE SNIMAĆE SRBIJU I REPUBLIKU SRPSKU: Crnogorci na Bjelasici pripremaj u postavljanje uređaja velikog dometa

NA vrhu Zekove glave (2.117 metara), na planini Bjelasici, između Kolašina i Berana prošlog meseca počeli su radovi na izgradnji objekta za postavljanje 3D radara tima "HR 3000" velikog dometa za potrebe NATO.

Foto M. Babović

Kada "mašina" bude instalirana moći će da "snima" celu Crnu Goru, Srbiju, Republiku Srpsku, kao i dobar deo Balkana!

Prethodno je oprema Radio-difuznog centra sa ove izmeštena na druge adekvatne lokacije kako bi se oslobodio prostor. Bez radara, Crna Gora ne bi mogla da se integriše u sistem vazdušnog osmatranja NATO ali ni da pruži podršku njihovoj misiji na Kosovu i Metohiji (Kfor). Predviđeni rok za završetak radova je dve godine, a Ministarstvo odbrane je za izgradnju i stručni nadzor planiralo više od 8,2 miliona evra, što predstavlja gotovo dve trećine ukupne vrednosti posebnih javnih nabavki tog resora za ovu godinu.

Iz resora Dragana Krapovića (Demokrate) saopštili su da je montiranje radara od strateškog značaja, jer je cilj njegovog postavljanja uspostavljanje sistema nadzora vazdušnog prostora u okviru NATO integrisanog sistema odbrane, kao i razvoj sposobnosti za samostalni nadzor i zaštitu vazdušnog prostora koji čuvaju borbeni avioni Italije i Grčke u okviru NATO misije zaštite neba.

Planinske operacije U NAREDNIH deset dana pripadnici Vojske Crne Gore i oružanih snaga SAD, Severne Makedonije, Slovenije, Austrije i Španije uvežbavaće izvođenje planinskih operacija na području Kolašina, Žabljaka, Nikšića i Šavnika, sopšteno je iz Ministarstv odbrane. Vežba je okupila više od 500 pripadnika savezničkih i partnerskih oružanih snaga.

Aktivnosti na relizaciji ovog projekta počele su dve godine nakon crnogorskog učlanjenja u ovu vojnu alijansu juna 2017, kada je Komitet za investicije NATO odobrio da se Crnoj Gori donira radar. Iako je trebalo da bude postavljen 2021.godine taj rok pomeren je zbog pandemije virusa korona za septembar 2025, da bi sada u opticaju bila 2028.

- Ovaj 3D radar "HR 3000" je dugog dometa sa faznom rešetkom i rotacionom antenom, dometa 500 kilometara i na visiniod 30 kilometara. Namenjen je za otkrivanje dolazećih neprijateljskih ciljeva u vazduhu iz nekoliko pravaca odjednom, čak i po lošem vremenu. Moći će da upotpuni radarsku mrežu južnog krila NATO i pokrije vazdušni prostor orijentaciono do linije Zagreb-Budimpešta-Bukurešt, pa sve do evropskog dela Turske - kaže za "Novosti" pukovnik u penziji Dobrislav Bajović, upozorivši da, pošto će se postaviti na nadmorskoj visini od 2.117 metara, dominantno će pokrivati veliki deo Balkanskog poluostrva.

TVCG

Lider Slobodne Crne Gore, Vladislav Dajković, kazao je za "Novosti" da zvanična Podgorica ne sme postati osmatračnica protiv Srbije i Republike Srpske, niti poligon sa kojeg će se bilo ko nadzirati kao neprijatelj.

- Od Ministarstva odbrane tražimo potpunu transparentnost i odgovore: koje su stvarne mogućnosti radara, koji će prostor pokrivati,ko će imati pristup podacima i da li će informacije prikupljene iz Crne Gore biti korišćene za nadzor teritorije Srbije i Republike Srpske. Na Bjelasici treba da se čuva Crna Gora, a ne da se preko Crne Gore nišani na Srbiju i Republiku Srpsku, kaže Dajković, smatrajući da građani Crne Gore moraju iskazati zabrinutost na činjenicu da se na vrhuplaninske lepotice gradi vojni radarski sistem velikog dometa.