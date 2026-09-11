SANJA FRIC OD ODGOVORNOSTI POBEGLA NA BLOKADERSKU LISTU: Priznala da je za pad nadstrešnice kriva struka

Blokaderska obojena revolucija počela je nakon pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Za tragediju su istog trenutka, bez utvrđivanja svih okolnosti i bez ikakvih dokaza, optuženi vlast i korupcija. Dokazi im nisu ni bili potrebni, jer je tragedija poslužila kao povod za pokušaj nasilne smene vlasti.

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Međutim, takav narativ opovrgli su upravo oni koji su na programima tajkunsko-terorističkih televizija pozivani da ga zastupaju. Među tim „ekspertima“ najglasnija je bila Sanja Fric, profesorka Građevinskog fakulteta.

Fric je otišla toliko daleko u odricanju od odgovornosti da je spas potražila i u okrilju Blokaderske liste. Ipak, mnoga saznanja o njoj šokirala su javnost.

Sanja Fric je licencirani revizor Republičke revizione komisije, koja je pregledala stotine stranica projekta revitalizacije pruge Beograd–Budimpešta, u sklopu kojeg su izvođeni radovi i na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

U međuvremenu, Fric je postala osnivačica GG „Studentska lista“ i kandidatkinja za narodnu poslanicu na Blokaderskoj listi.

Ona je u Komisiji bila zajedno sa rektorom Univerziteta u Beogradu Vladanom Đokićem, Milanom Spremićem, Vladanom Kuzmanovićem i drugim članovima koji su proveravali projekte od nacionalnog značaja.

Dakle na listi tzv.studenata koji su pokušali sprovođenje obojene revolucije a povod je bio pad nadstrešnice u Novom Sadu se nalazi Sanja Fric žena koja je demantovala laži blokadera o padu nadstrešnice: "Za pad nadstrešnice kriva su nevidiljiva oštećenja unutar zatega. Njih nije moglo uočiti golim okom. Da bi se to uočilo moralo bi da se nadstrešnica spusti, da se razbije beton i tek tada bi možda uočila oštećenja koja su kriva za njen pad." — BiseriDrugeSrbije (@DrugaSrbijaBis) September 11, 2026

Sa Milanom Spremićem povezana je i preko supruga Nenada Frica, koji je koautor radova sa profesorom Građevinskog fakulteta Spremićem, optuženim u slučaju pada nadstrešnice.

Pristup dokumentaciji, koja je bila predmet prvog zahteva blokaderskog pokreta, imala je upravo Fric, koja se pravila nevešta kada je postala deo blokadera.

„Takva konstrukcija je specifična i to javnost treba da zna. Oštećenja koja su postojala unutar tih zatega nije moguće videti golim okom. Znači, to bi podrazumevalo destruktivne metode pregleda te konstrukcije. Znači, da se spusti ta nadstrešnica, pa da se razbiju betonske obloge, da se pogleda kakvo je stanje“, izjavila je Fric kada je govorila o mogućim razlozima pada nadstrešnice.

Ipak, to što je priznala da je mogući uzrok pada propust struke nije je sprečilo da aktivno učestvuje u blokadama, dok je istovremeno bila angažovana na drugim kapitalnim projektima od nacionalnog značaja.

Sve to se dešavalo dok su trajale blokade fakulteta, zbog kojih su njene kolege koje nisu bile deo blokaderske sekte ostajale bez plata.

Da cela stvar bude još morbidnija, Fric je odlukom Univerziteta u Beogradu izabrana za članicu komisije koja je trebalo da utvrdi da li je ispunjen prvi blokaderski zahtev.

Ona je praktično utvrđivala da li je objavljena sva dokumentacija koju je već, kao članica Republičke revizione komisije, pregledala pre nego što je glasala za projekat rekonstrukcije Železničke stanice na pruzi Beograd–Budimpešta.

Povrh svega, Fric je u Novom Sadu govorila ispred te iste Železničke stanice, pod čijom je nadstrešnicom život izgubilo 16 ljudi, tvrdeći da su za tragediju krivi korupcija, nemar i drugi propusti.

(24sedam)