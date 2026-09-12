Haos neviđenih razmera: Navijači divljali, policija reagovala!
Nezadovoljstvo kulminiralo posle serije očajnih rezultata.
Fudbaleri Valensije doživeli su još jedan poraz u prvenstvu, zbog čega je navijačima nekadašnjeg šampiona ponestalo strpljenja.
"Slepi miševi" izgubili su od Sevilje rezultatom 0:1 i ostali na samo jednom bodu iz uvodnih pet kola španske La lige. Da zlo bude veće, klub sa Mestalje je dao samo jedan gol, dok je odbrana kapitulirala čak 10 puta, što je katastrofalan učinak.
Upravo zbog toga je nekih 200 nezadovoljnih navijača dočekalo tim po povratku iz Andaluzije.
Prvotimci, trener Karlos Korberan i članovi njegovog stručnog štaba stigli su u Paternu nekih dva sata iza ponoći, gde ih je dočekala grupa revoltiranih pristalica Valensije. Situacija je bila veoma dramatična, pa je policija morala da formira kordon kako bi zaštitila igrače i omogućila im da bezbedno prođu pored besnih pristalica.
Sa tribina i ispred trening centra su se začule brojne uvrede, a navijači su ih nazivali "psetima" i "plaćenicima".
Za trenera su imali sledeću poruku:
- Korberane, odlazi. - uzvikivali su navijači Valensije.
Treba reći da je policija štitila fudbalere od razjarenih huligana, ali to ništa nije novo u ovom klubu, jer su slične scene viđene i prošle sezone.
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