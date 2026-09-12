PITA SA VIŠNJAMA: Sočna, mirisna i osvežavajuća

Ako volite domaće poslastice koje podsećaju na detinjstvo, ova pita sa višnjama sigurno će vam izmamiti osmeh. Tanke kore, sočne višnje i slatki preliv savršeno se dopunjuju, a najlepša je kada se dobro ohladi i pospe šećerom u prahu.

FOTO: Novosti

Sastojci



2 čaše šećera (čaša od 200 ml)

1 čaša vode

1 vanilin šećer

Za fil:

100 gr griza

100 ml ulja

250 ml kisele vode

1 prašak za pecivo

500 gr kora za pitu

500 gr višanja

šećer u prahu za posipanje

Priprema

Najpre pripremite preliv. U šerpu stavite šećer, vodu i vanilin šećer. Kada provri, kuvajte još oko 2 minuta, pa sklonite sa šporeta. Ostavite da se preliv potpuno ohladi.

U činiji sjedinite griz, ulje, kiselu vodu i prašak za pecivo. Mutite žicom dok ne dobijete ujednačenu smesu.

Uzimajte po dve kore. Svaku koru premažite pripremljenom smesom, pa rasporedite višnje i uvijte u rolat. Ređajte rolate u podmazan pleh.

Pre pečenja pitu isecite na komade, pa pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30–40 minuta, odnosno dok lepo ne porumeni. Vruću pitu prelijte dobro ohlađenim prelivom i ostavite da se potpuno ohladi i upije sirup. Kada se ohladi, pospite je šećerom u prahu.

Prijatno!