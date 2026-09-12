Peciva i pite

PITA SA VIŠNJAMA: Sočna, mirisna i osvežavajuća

Milena Tomasevic

12. 09. 2026. u 15:00

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Ako volite domaće poslastice koje podsećaju na detinjstvo, ova pita sa višnjama sigurno će vam izmamiti osmeh. Tanke kore, sočne višnje i slatki preliv savršeno se dopunjuju, a najlepša je kada se dobro ohladi i pospe šećerom u prahu.

ПИТА СА ВИШЊАМА: Сочна, мирисна и освежавајућа

FOTO: Novosti

Sastojci

Za preliv:
  • 2 čaše šećera (čaša od 200 ml)
  • 1 čaša vode
  • 1 vanilin šećer

Za fil:

  • 100 gr griza
  • 100 ml ulja
  • 250 ml kisele vode
  • 1 prašak za pecivo
  • 500 gr kora za pitu
  • 500 gr višanja
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema

Najpre pripremite preliv. U šerpu stavite šećer, vodu i vanilin šećer. Kada provri, kuvajte još oko 2 minuta, pa sklonite sa šporeta. Ostavite da se preliv potpuno ohladi.

U činiji sjedinite griz, ulje, kiselu vodu i prašak za pecivo. Mutite žicom dok ne dobijete ujednačenu smesu.

Uzimajte po dve kore. Svaku koru premažite pripremljenom smesom, pa rasporedite višnje i uvijte u rolat. Ređajte rolate u podmazan pleh.

Pre pečenja pitu isecite na komade, pa pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30–40 minuta, odnosno dok lepo ne porumeni. Vruću pitu prelijte dobro ohlađenim prelivom i ostavite da se potpuno ohladi i upije sirup. Kada se ohladi, pospite je šećerom u prahu.

Prijatno! 

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