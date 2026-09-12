PITA SA VIŠNJAMA: Sočna, mirisna i osvežavajuća
Ako volite domaće poslastice koje podsećaju na detinjstvo, ova pita sa višnjama sigurno će vam izmamiti osmeh. Tanke kore, sočne višnje i slatki preliv savršeno se dopunjuju, a najlepša je kada se dobro ohladi i pospe šećerom u prahu.
Sastojci
- 2 čaše šećera (čaša od 200 ml)
- 1 čaša vode
- 1 vanilin šećer
Za fil:
- 100 gr griza
- 100 ml ulja
- 250 ml kisele vode
- 1 prašak za pecivo
- 500 gr kora za pitu
- 500 gr višanja
- šećer u prahu za posipanje
Priprema
Najpre pripremite preliv. U šerpu stavite šećer, vodu i vanilin šećer. Kada provri, kuvajte još oko 2 minuta, pa sklonite sa šporeta. Ostavite da se preliv potpuno ohladi.
U činiji sjedinite griz, ulje, kiselu vodu i prašak za pecivo. Mutite žicom dok ne dobijete ujednačenu smesu.
Uzimajte po dve kore. Svaku koru premažite pripremljenom smesom, pa rasporedite višnje i uvijte u rolat. Ređajte rolate u podmazan pleh.
Pre pečenja pitu isecite na komade, pa pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30–40 minuta, odnosno dok lepo ne porumeni. Vruću pitu prelijte dobro ohlađenim prelivom i ostavite da se potpuno ohladi i upije sirup. Kada se ohladi, pospite je šećerom u prahu.
Prijatno!
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