Tragedija u regionu: Fudbaler poginuo u saobraćajnoj nesreći!
Imao je samo 21 godinu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije je, posle više od 14 sati od sinoćne tragične saobraćajne nesreće na putu Gostivar-Kičevo, zvanično saopštilo informacije o strašnom sudaru dva automobila „Golf“, u kojem je poginuo Danijel Nikolovski (21 godina) iz Tetova.
Stravična nesreća se dogodila, kako prenosi makedonski "Sloboden pečat" sinoć oko 22.55 časova, na oko 500 metara od ugostiteljskog objekta. Jednim automobilom je upravljao 34-godišnji A. I. iz sela Čegrane, sa saputnikom 28-godišnjim H. K. iz Gostivara. Za volanom drugog „Golfa” bio je poginuli Nikolovski, a sa njim je bio i njegov vršnjak, F. J. iz Tetova, potvrdio je tamošnji MUP.
"U nesreći, od strane lekara Hitne pomoći na licu mesta konstatovana je smrt vozača D. N, dok su preostale tri osobe prevezene u Medicinski centar u Gostivaru gde su im konstatovane telesne povrede. Uviđaj na licu mesta obavili su javni tužilac i uviđajna ekipa OUP-a Gostivar", stoji u saopštenju policije.
Nikolovski je bio deo omladinskih kategorija Teteksa, ljubav prema klubu nastavio je i u seniorskom timu, ostavljajući trag kao član tetovske fudbalske porodice.
Svi iz FK Teteks su se sa dubokim bolom oprostili od svog nekadašnjeg juniora i člana seniorskog tima, napominjujući da će Danijel zauvek ostati deo klupske istorije.
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