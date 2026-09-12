SAV NOVAC DRŽAVNE POMOĆI ISPLAĆEN BANKAMA I POŠTI: Evo kad ga penzioneri mogu očekivati na svojim računima

REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) organizovao je danas tribinu sa penzionerima Grocke, na kojoj su učestvovali direktor tog fonda Relja Ognjenović, predsednik Saveza penzionera Srbije prof. dr Andreja Savić i predsednik Gradske opštine Grocka Aleksandar Rajković.

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Ognjenović je, pre početka tribine, rekao da su penzije za sve kategorije isplaćene nekoliko dana ranije, kao i da je isplaćen sav novac državne pomoći za penzionere.

- Juče smo apsolutno sav novac isplate ove najveće državne pomoći prebacili ka svim bankama i Pošti, i naši penzioneri u ponedeljak, 14. septembra, imaju razloga da budu srećni i raspoloženi - rekao je Ognjenović.

On je istakao da je juče najavljeno povećanje penzija od 7,5 odsto, koje će biti isplaćeno u decembru, čime će prosečna penzija iznositi oko 61.100 dinara, odnosno 522 evra.

- Svim ovim potezima pokazali smo da nam je briga o penzionerima jako važna, da je kontinuitet u toj podršci je jako bitan - rekao je Ognjenović.

Podsetio je da je ove godine izdvojeno 240 miliona dinara za podelu paketa solidarne pomoći, više od milijardu dinara za besplatne banje za penzionere, kao i više od 30 miliona dinara za društveni standard penzionera i njihovo treće doba, uključujući aktivnosti poput Olimpijade penzionera i kulturnih aktivnosti.

- Ono što je isto važno, spremamo za sledeću sredu jedan sveobuhvatni paket koji ćemo potpisati sa medicinskim blokom, da tako kažem, gde će cela Srbija biti pokrivena - najavio je Ognjenović.

Kako je rekao, na više od 160 lokacija u Srbiji penzioneri će putem penzionerske kartice imati velike popuste.

Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić izjavio je da se tribinama penzionera nastavlja realizacija programskih aktivnosti Saveza, ocenivši da je direktna komunikacija sa korisnicima penzija širom Srbije veoma dobro prihvaćena.

Savić je rekao da format direktne komunikacije sa penzionerima traje više meseci i da je postao svojevrstan trend za koji su penzioneri veoma zainteresovani.

Predsednik Gradske opštine Grocka Aleksandar Rajković rekao je da je značajno to što su predstavnici Saveza došli da podrže veliki broj penzionera sa teritorije te opštine.

- Jako nam je bitno da radimo sa penzionerima. Mi smo tu uvek da pomognemo našim najstarijim sugrađanima i mislim da će ova tribina biti jako bitna i uspešna, da znamo šta je našim penzionerima bitno i šta država može da primeni - rekao je Rajković.