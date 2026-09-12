Do juče šampioni, a sada više neće postojati? Gasi se KK Monako

KK Monako neće igrati ni u trećem rangu francuske košarke, pošto je doneta odluka da finansijski nisu stabilni da učestvuju u bilo kakvoj ligi.

CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Želeli su da krenu od samog početka u Monaku. Rekonstrukcija i polako iz treće lige, zajedno sa učešćem u Evrokupu, pođu nekim novim putem, ali od toga neće biti ništa.

Francuska košarkaška federacija (FFBB) izdala je i opširno saopštenje.

"Tokom sastanka održanog u subotu, 12. septembra 2026. godine, Biro FFBB doneo je konačnu odluku o zahtevu kluba AS Monako Basket SA za učešće u federalnom prvenstvu Nacional 1 za muškarce (NM1). Biro FFBB odlučio je da podrži negativnu preporuku Komisije za kontrolu poslovanja i zbog toga odbio registraciju kluba. Biro FFBB primio je k znanju negativno mišljenje Komisije za kontrolu poslovanja (CCG), koja je posebno utvrdila da klub nije bio u mogućnosti da dostavi dokumentaciju kojom bi dokazao tačnost i pouzdanost finansijskog stanja kompanije.

Imajući u vidu ovo mišljenje, kao i istoriju čitavog slučaja, Biro je utvrdio da nema dovoljno garancija koje bi opravdale odobravanje izuzetka, odnosno registraciju kluba za NM1, što bi bilo suprotno sopstvenim propisima. Odobravanje takvog izuzetka pod izgovorom višeg interesa košarke ugrozilo bi integritet i ravnopravnost takmičenja koja organizuje Federacija, a čiju je zaštitu dužna da obezbedi.

Pored toga, Biro FFBB potvrdio je da će prvenstvo NM1 početi prema planu, 18. septembra 2026. godine. FFBB će objaviti sve konačne učesnike čim bude doneta konačna odluka o registraciji kluba Fos Provans Basket", navodi se u saopštenju.

Ostaje im ili gašenje ili amaterska liga.