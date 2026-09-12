DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 13. SEPTEMBAR: Blizanci da paze šta potpisuju, Vagu očekuju sukobi sa partnerom, a Ribe ljubomorne scene

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 13. sepembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Pozicija vašeg vladaoca Marsa donosi vam vanredne troškove. Budite oprezni prilikom dogovora sa strancima. Ljubavni partner pokušava da sakrije ljubomoru. Neko vam na romantičan način pokazuje svoja osećanja. Smanjite unos šećera.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Izazovan aspekt Merkura, vladaoca vaših finansija, nepovoljno utiče na ishod nekog dogovora. Povedite više računa o izboru saradnika. Pozicija Marsa, koji upravlja partnerskim odnosima, nagoveštava strastveni susret sa vodenim znakom.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Aspekti Meseca, koji upravlja vašim poslom, upozoravaju na oprez prilikom potpisivanje ugovora i sklapanja dogovora sa strancima. Izbegavajte rasprave sa partnerom i mlađim članovima porodice. Stomačne tegobe.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec, u kući privatnog života, pravi napet aspekt sa Marsom, simbolom akcije i sukoba, u vašem znaku, donoseći vam nesporazume sa članovima porodice. Podložnost infekcijama. Nesanica.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Aspekti Merkura, koji vlada vašim planovima, donosi otkazivanje nekog dogovora ili probleme s "papirologijom". Vanredni troškovi. Opozicija Saturna i Meseca, simbola emocija, nagoveštava susret sa starim partnerom.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, pravi izazovan aspekt sa Neptunom u kući novca donoseći vam probleme sa podelom imovine, nasledstvom, alimentaicjom. Jedan Bik želi da vas vidi. Izbegavajte alkohol.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Opozicija između Merkura u vašem znaku i Neptuna u kući braka i partnerstva donosi vam probleme, nesporazume i sukobe sa voljenom osobom zbog njenih laži i manipulacija. Neophodan je dodatni oprez u saobraćaju.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Napet aspekt između Meseca i vašeg vladaoca Marsa, simbola akcije i sukoba, upozorava na rasprave sa ženama. Susret sa starom simpatijom. Bračni partner želi da što pre razgovarate o važnoj temi. Podložnost povredama.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Pozicija Merkura koji upravlja vašim ljubavnim životom ali i karijerom, pod uticajem Neptuna iz kuće ljubavi i kreativnosti, donosi vam sukobe sa partnerom i opasnost od finansijskih prevara. Pazite se za volanom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Izazovan aspekt između Meseca i vašeg vladaoca Saturna zahtevaju da se prilagodite novim okolnostima u privatnom životu, ali i na poslu. Neko koga ste upoznali preko prijatelja, šalje vam poziv za izlazak.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Napet aspekt između Marsa u kući posla i Meseca u devetoj kući, upozorava da pobedete više računa u komunikacija sa strancima, kao i na putovanjima. Bračni partner je sklon pristrasnim reakcijama. Nesanica.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Izazovni aspekti Meseca nepovoljno utiču na poslovne pregovore. Pozicija Merkura, vladaoca vašeg ljubavnog života, donosi ljubomorne scene sa voljenom osobom zbog njenih manipulacija i laži. Izbegavajte alkohol.