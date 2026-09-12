Košarka

ABA liga daleko od vrha: Ovo su najbolja domaća košarkaška prvenstva!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

12. 09. 2026. u 16:45

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KOŠARKAŠKA sezona uskoro počinje. Nacionalna prvenstva biće uzbudljiva i zbog toga je "Eurohoops" napravio lisu najboljih evropskih liga.

АБА лига далеко од врха: Ово су најбоља домаћа кошаркашка првенства!

FOTO: Katarina Mihajlović

Zanimljivo i iznenađujuće je da se ABA liga nalazi na šestom mestu, s obzirom na to da ima čak tri predstavnika u Evroligi (Crvena zvezda, Partizan, Dubai) i četiri u Evrokupu (Budućnost, Cedevita Olimpija, Kluž i Bosna).

- Liga, koja je do nedavno obuhvatala zemlje sa prostora bivše Jugoslavije, proširila se i na Dubai, koji je prošle sezone osvojio šampionsku titulu, a to su Kluž iz Rumunije Slovan iz Slovačke i Beč iz Austrije. To je znak napretka, kao i činjenica da je Ibrahim Erkan izabran za novog sportskog direktora. Ipak, liga ostaje prilično neujednačena na svim nivoima, a posebno na finansijskom, i uprkos tome što ima tri učesnika Evrolige - Dubai, Crvenu zvezdu i Partizan - to nije dovoljno da uzdigne ostale. Takođe, činjenica da se domaći talenti odlivaju u veoma ranom uzrastu i završavaju praktično svuda po svetu zbog finansijskih podsticaja, dodatno umanjuje vrednost lige - piše "Eurohoops".

Ispred ABA lige redom se nalaze: ACB liga (Španija), Turska Superliga, Grča košarkaška liga, Serija A (Italija) i Pro A (Francuska).

Listu do desetog mesta popunjavaju - Nemačka, a zatim slede litvanska, izraelska i poljska liga.

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