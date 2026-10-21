KREĆU SA ESTONCIMA: Rukometaši Srbije 5. novembra startuje kvalifikacije za EP 2028.
RUKOMETAŠE od 13. do 31. januara iduće godine očekuje Svetsko prvenstvo u Nemačkoj, a idućeg meseca startuju u kvalifikacijama za EP od 13. do 30. januara 2028. u Portugaliji, Španiji i Švajcarskoj.
"Orlovi" su u trećoj grupi, gde će se za plasman na Šampionat Starog kontinenta boriti sa Islandom, Ukrajinom i Estonijom. Izabranici Raula Gonzalesa startovaće protiv Estonaca, 5. novembra u novosadskoj dvorani "Slana bara". Tri dana kasnije Mijajlo Marsenić i drugovi u Prešovu (Slovačka) odmeriće snage sa Ukrajincima.
Kvalifikacije se završavaju u maju iduće godine, a prve dbe selekcije iz svake grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije izboriće plasman na EP.
Inače, dueli sa Estonijom i Ukrajinom biće na neki način i uvod u pripreme za Svetsko prvenstvo, na kojem će naši pokušati da izbore kvalifikacija za Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu.
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