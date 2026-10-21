Umro Aleksandar Vučićević - Lile
IN MEMORIAM
Fudbalski klub Metalac oprostio se na instagramu od klupske legende, saopštenjem koje prenosimo:
- Sa velikom tugom i poštovanjem se opraštamo se od Aleksandra Vučićevića Lila, nekadašnjeg legendarnog centarhalfa i dugogodišnjeg prijatelja FK Metalac.
Lile je u dresu našeg kluba ostavio neizbrisiv trag – bio je stub odbrane, igrač prepoznatljiv po borbenosti, dostojanstvu i nepokolebljivom sportskom duhu.
- Tokom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka, svojom igrom i odnosom prema plavo-belom dresu postavio je standarde kako se bori za grb i ime Metalca.
FK Metalac izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali i voleli.
Večna ti hvala za sve borbe i odanost našem klubu. Počivaj u miru. 💙 - stoji u saopštenju FK Metalac povodom smrti klupske legende.
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