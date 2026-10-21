Novi problem za Barsu: Sjajni veznjak propušta "El Klasiko"

KATALONCI će u obračun sa Madriđanima ući bez Danija Olma kojeg očekuje mesec dana pauze.

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Olmo je juče protiv PSŽ-a napustio teren zbog povrede u 27. minutu, a nalazi kažu da će zbog nje odsustvovati naredne četiri nedelje, što znači da neće biti na raspolaganju Hansiju Fliku za obračun sa Real Madridom koji je na programu u nedelju od 21.00.

🚨⚠️ Dani Olmo will miss El Clásico due to injury, tests have confirmed. ❌ Barcelona player will be out for 4 weeks, as @monfortcarlos reports. Back after the November international break. https://t.co/eZdLPNomkY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2026

Ovo nisu dobre vesti za Barsu koja ima određenih problema sa povredama, derbi sa PSŽ-om su propustili Kunde i Erik Garsija, a sada će im se i Olmo pridružiti na tribininama.

Španski reprezentativac je bitan šraf u timu Hansija Flika, ali nemački stručnjak će morati da se snađe bez njega i smisli nešto novo za prvi "El Klasiko" u sezoni.

Podsetimo, akutelni šampion Španije ima perfektan učinak u domaćem prvenstvu i beži šest bodova Realu, tako da bi pobeda protiv najvećeg rivala već sada bila ogroman korak ka osvajanju nove titule, potencijalno treće zaredom za Barselonu koja dominira Primerom od dolaska Flika na klupu.