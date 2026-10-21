ZAVOLEO SAM VOJVODINU, GRAD I NAVIJAČE!: Kornel Suč reprezentativac Mađarske brzo se prilagodio novoj sredini u Novom Sadu

REPREZENTATZIVCU mađarske Kornelu Suč, dolazak iz Engleske u srpski fudbal je novo poglavlje u karijeri, i brzo se prilagodio novoj sredini, a nagrada za odlične igre stigla je u vidu poziva za reprezentaciju.

FOTO: FK Vojvodina

Od prvog dana u Novom Sadu osećao je, kako kaže, osećao podršku saigrača i ljudi u klubu, a brzo je i zavoleo grad, belo-crveni dres i navijače „stare dame“.

– Od prvog dana dočekali su me veoma srdačno. Svi su bili spremni da mi pomognu i od samog početka sam se osećao prihvaćeno. - ističe Suč. - Postao sam deo zaista sjajnog tima i zavoleo sam klub, grad i navijače. Veoma sam srećan što igram ovde i nadam se da ćemo u budućnosti zajedno ostvariti još mnogo velikih stvari.

Razlika između engleskog i srpskog fudbala je naravno velika, ali nije ovdašnje takmičenje lagano. Naprotiv.

– Stil igre je potpuno drugačiji. Uz to, u Čempionšipu smo imali 46 prvenstvenih utakmica, uz kup takmičenja, a zbog veoma gustog rasporeda nismo imali čak ni zimsku pauzu. U srpskoj ligi postoje zaista odlični timovi i kvalitetni igrači. Nije nam lako ni na jednoj utakmici. Trudimo se da iz nedelje u nedelju dokazujemo da smo jedna od najboljih ekipa – istakao je defanzivac Vojvodine.

Kornel prikazuje neverovatnu mirnoću, stabilnost i konstantnost. S pravom je dobio epitet stuba odbrane, ali uvek je spreman i za doprinos u ofanzivi.

– Moj glavni cilj je da dobro obavljam defanzivne zadatke i pomognem timu da prima što manje golova. Mislim da je to najveće dostignuće za jednog defanzivca. Sve što mogu da doprinesem kroz eventualne golove ili asistencije predstavlja bonus. Prioritet mi je da uradim sve što je u mojoj moći kako bismo sačuvali mrežu, a ako se ukaže prilika kroz neki prekid pre svega, svakako da želim da pomognem ekipi i u napadu – objasnio je Suč.

Komunikacija na relaciji igrači – stručni štab je na maksimalnom nivou i to je recept za uspehe.

– Imamo zaista fantastičnog trenera i stručni štab koji od nas uvek zahtevaju maksimum, na svakom treningu i na svakoj utakmici. Veoma sam zadovoljan zbog toga, jer verujem da je to najbolji način da napredujemo, kako pojedinačno tako i kao tim, i da ostvarujemo dobre rezultate.

O saigračima iz odbrane, Suč priča biranim rečima.

– Uživam i u igri sa svojim kolegama iz odbrane. Sada se već veoma dobro poznajemo, razumemo međusobne kvalitete i znamo kako možemo da sarađujemo da bismo bili još bolji. Saigrači uvek mogu da računaju na mene. Ako neko pogreši, tu sam da mu pomognem, baš kao što i oni pomažu meni. Uvek smo tu jedni za druge – poručio je fudbaler novosadskog kluba.

Suč imao posebnu poruku za navijače Vojvodine, čiju podršku smatra važnom tokom cele sezone.

– Želim da se zahvalim našim navijačima na podršci tokom cele godine. Potrebno nam je da budu uz nas i u dobrim trenucima i onda kada je teško. Iskreno verujem da zajedno sa njima možemo da ostvarimo velike stvari – zaključio je Kornel Suč.