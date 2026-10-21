Đoković ima plan za osvajanje AO, bivši broj jedan ga pohvalio: "Dopada mi se kako pristupa celoj situaciji..."
Novak Đoković odlučio je da prihvati specijalnu pozivnicu za turnir u Bazelu, a nekadašnji američki teniser Endi Rodik smatra da bi mu dodatni mečevi do kraja sezone mogli mnogo značiti u pripremi za Australijan open 2027. godine.
Srpski as će se tako vratiti u Bazel, gde nije igrao još od 2010. godine, kada je u finalu izgubio od Rodžera Federera. Do promene plana došlo je nakon što je njegov nastup na egzibicionom turniru „Slem šest kraljeva“ u Rijadu pomeren za decembar.
Đoković i dalje ima teoretsku mogućnost da obezbedi mesto na Završnom mastersu u Torinu, ali bi za to morao da ostvari dobre rezultate na turnirima u Bazelu i Parizu.
Ipak, Rodik smatra da bi veći broj takmičarskih nastupa mogao da bude značajan za Đokovića, bez obzira na to da li će uspeti da izbori plasman na završni turnir sezone.
U svom podkastu „Served“, bivši prvi teniser sveta govorio je o tome koliko je važno da Đoković stekne takmičarski ritam pre prvog grend slema u narednoj godini.
- Dopada mi se način na koji pristupa celoj situaciji. Ako od Ju-Es opena ne odigrate nijedan meč, a onda pokušate da odigrate jedan duel u Brizbejnu i odmah zatim osvojite grend slem, to je veoma teško. Sa godinama taj zadatak postaje još zahtevniji. Novaku će sa 40 godina biti teže nego sa 37 - poručio je Rodik.
Amerikanac je naglasio da bi za srpskog tenisera bilo rizično da se osloni na mali broj pripremnih mečeva uoči velikog turnira.
- Nisam siguran da je sada realno očekivati da odigra nekoliko mečeva na grend slemu i potom osvoji titulu. Zato mi se sviđa što je odlučio da igra više. Čak i ako napravi pauzu od mesec dana, imaće više prostora da ponovo pronađe pravi osećaj na terenu - objasnio je Rodik.
Đoković je i ranije imao sličan plan za početak sezone. Početkom 2025. godine bio je prijavljen za turnir u Adelejdu, ali je odustao neposredno pred početak takmičenja. Na Australijan open je potom stigao bez pripremnog turnira, nakon što je prethodni takmičarski nastup imao u Atini u novembru 2025. godine.
Uprkos tome, na Australijan openu 2026. godine stigao je do finala i još jednom pokazao da može da se ravnopravno nosi sa najboljim teniserima sveta.
Na putu do finala savladao je Janika Sinera i Lorenca Muzetija, ali je u borbi za titulu poražen od Karlosa Alkaraza posle četiri seta.
Rodikove reči ukazuju na to da bi Đokoviću uoči novog pohoda na trofej u Melburnu mogao da bude potreban drugačiji pristup pripremama, sa većim brojem mečeva i postepenim podizanjem forme.
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