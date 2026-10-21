Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!

Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.

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Prema informacijama koje su dospele u javnost, za privođenje Lijoliosa i još nekoliko osoba prethodno su izdati nalozi. Među obuhvaćenima postupkom nalaze se i jedan član Saveza, spoljni saradnik, kao i sudija.

Osim predsednika EOK-a, privedene su još dve osobe, dok je ukupno šest ljudi obuhvaćeno nalozima za hapšenje.

Grčki mediji nezvanično navode da se među osobama povezanim sa slučajem nalaze sadašnji i nekadašnji članovi sudijske organizacije Jorgos Mavrajanis, Vasiliki Caruča, Petros Papapetru, Ilijas Koromilas i Anastasios Piloidis.

Osobe uhapšene u okviru hitnog postupka trebalo bi da budu prevezene u prostorije Generalne policijske uprave Atike (GADA), gde će dati izjave. Nakon toga očekuje se njihovo izvođenje pred tužioca, koji će odlučiti o narednim koracima i eventualnom određivanju pritvora.

Prema navodima izvora upoznatih sa istragom, slučaj bi mogao da se proširi i na pojedine funkcionere koji su bili deo ranijeg rukovodstva Košarkaškog saveza Grčke.

Za sada se, kako se navodi, poruke i prijave koje su predmet postupka odnose na košarkaške utakmice odigrane prethodnih godina.

Istraga je i dalje u toku, a dodatne informacije o okolnostima ovog slučaja očekuju se u narednom periodu. Ostaje da se vidi kakve će posledice imati ovaj događaj po grčku košarku i rukovodstvo tamošnjeg saveza.