Rajakovićev Toronto pravi čuda, Barns briljirao protiv Vašingtona
Košarkaši Toronto reptorsa, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, nastavili su sjajan početak sezone u NBA ligi. Ekipa iz Kanade slavila je na gostovanju Vašington vizardsima rezultatom 112:102 i tako stigla do druge pobede u isto toliko odigranih utakmica.
Najzaslužniji za novi trijumf Reptorsa bio je Skoti Barns, koji je utakmicu završio sa 28 poena i 14 skokova. Značajan doprinos dao je i Ar Džej Baret sa 23 poena, dok je Kavaj Lenard dodao 16. Imanuel Kvikli upisao je 12 poena i šest asistencija.
Toronto je od samog početka nametnuo svoj ritam i tokom druge četvrtine stekao prednost od 17 poena. Ipak, domaćin se nije predavao, pa je tokom treće deonice serijom 9:0 uspeo da priđe na svega poen zaostatka.
U poslednjih 12 minuta ušlo se sa vođstvom Toronta od 81:77, ali su gosti u odlučujućoj četvrtini ponovo preuzeli kontrolu. Reptorsi su završnu deonicu dobili rezultatom 31:25 i na taj način odbili poslednji nalet Vašingtona.
Jedan od ključnih faktora pobede bila je dominacija gostiju u reketu. Toronto je postigao čak 52 poena iz reketa, dok je Vašington na tom delu terena upisao 32. Reptorsi su bili znatno uspešniji i u ofanzivnom skoku, u kojem su imali prednost od 19:6, dok su domaći košarkaši izgubili čak 23 lopte.
U redovima Vašingtona najefikasniji je bio Trej Jang sa 22 poena i 12 asistencija, dok je Tre Džonson dodao 20 poena. Entoni Dejvis, koji je u prvom meču sezone ubacio 34 poena, ovoga puta nije uspeo da ponovi takvu partiju. Završio je utakmicu sa svega devet poena, uz slab procenat šuta iz igre — pogodio je samo tri od 12 pokušaja.
Toronto će u narednom susretu gostovati Minesoti, dok Vašington u subotu očekuje duel sa Čikagom.
NBA, rezultati:
Boston – Njujork niks 107:103
Šarlot – Atlanta 81:128
Indijana – Dalas 105:121
Orlando – Minesota 93:115
Vašington – Toronto 102:112
Majami – Detroit 111:128
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