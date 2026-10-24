Rajakovićev Toronto pravi čuda, Barns briljirao protiv Vašingtona

Košarkaši Toronto reptorsa, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, nastavili su sjajan početak sezone u NBA ligi. Ekipa iz Kanade slavila je na gostovanju Vašington vizardsima rezultatom 112:102 i tako stigla do druge pobede u isto toliko odigranih utakmica.

FOTO: AP Photo/Paul Sancya

Najzaslužniji za novi trijumf Reptorsa bio je Skoti Barns, koji je utakmicu završio sa 28 poena i 14 skokova. Značajan doprinos dao je i Ar Džej Baret sa 23 poena, dok je Kavaj Lenard dodao 16. Imanuel Kvikli upisao je 12 poena i šest asistencija.

Toronto je od samog početka nametnuo svoj ritam i tokom druge četvrtine stekao prednost od 17 poena. Ipak, domaćin se nije predavao, pa je tokom treće deonice serijom 9:0 uspeo da priđe na svega poen zaostatka.

U poslednjih 12 minuta ušlo se sa vođstvom Toronta od 81:77, ali su gosti u odlučujućoj četvrtini ponovo preuzeli kontrolu. Reptorsi su završnu deonicu dobili rezultatom 31:25 i na taj način odbili poslednji nalet Vašingtona.

Jedan od ključnih faktora pobede bila je dominacija gostiju u reketu. Toronto je postigao čak 52 poena iz reketa, dok je Vašington na tom delu terena upisao 32. Reptorsi su bili znatno uspešniji i u ofanzivnom skoku, u kojem su imali prednost od 19:6, dok su domaći košarkaši izgubili čak 23 lopte.

U redovima Vašingtona najefikasniji je bio Trej Jang sa 22 poena i 12 asistencija, dok je Tre Džonson dodao 20 poena. Entoni Dejvis, koji je u prvom meču sezone ubacio 34 poena, ovoga puta nije uspeo da ponovi takvu partiju. Završio je utakmicu sa svega devet poena, uz slab procenat šuta iz igre — pogodio je samo tri od 12 pokušaja.

Toronto će u narednom susretu gostovati Minesoti, dok Vašington u subotu očekuje duel sa Čikagom.

NBA, rezultati:

Boston – Njujork niks 107:103

Šarlot – Atlanta 81:128

Indijana – Dalas 105:121

Orlando – Minesota 93:115

Vašington – Toronto 102:112

Majami – Detroit 111:128



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