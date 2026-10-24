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ZEMLJOTRES JAČINE 7,2 STEPENA PO RIHTERU! Kamere zabeležile trenutak udara: Vlasti izdale važno upozorenje građanima (VIDEO)

В.Н.

24. 10. 2026. u 07:24

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ZEMLjOTRES jačine 7,2 stepena Rihterove skale pogodio je obalu pacifičke države Vanuatu, saopštio je Američki geološki zavod (USGS).

ЗЕМЉОТРЕС ЈАЧИНЕ 7,2 СТЕПЕНА ПО РИХТЕРУ! Камере забележиле тренутак удара: Власти издале важно упозорење грађанима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks @ChaudharyParvez

Epicentar se nalazio u moru oko 200 kilometara od grada Sola i 247 kilometara od grada Luganvil, na dubini od 10 kilometara, prenosi Rojters.

Sola, na ostrvu Vanua Lava, glavni je grad na ostrvima Benks na vrhu arhipelaga Vanuatu. Epicentar se nalazio severozapadno od Espiritu Santa, gde se nalazi drugi po veličini grad u zemlji, Luganvil, javio je Tanjug.

Nešto kasnije je prijavljen i drugi potres magnitude 6,3 Rihtera u blizini.

Nije bilo neposrednih izveštaja o šteti ili žrtvama. Na društvenim mrežama se mogu videti snimci na kojima se vidi da je materijalna šteta pričinjena, prenosi 1Njuz.

Pacifički centar za upozoravanje na cunami saopštio je da su opasni talasi cunamija mogući za delove Vanuatua, a da za sada nije identifikovano područje opasnosti za Novi Zeland.

- Na osnovu preliminarnih parametara zemljotresa... opasni cunami talasi su mogući za obale koje se nalaze unutar 300 km od epicentra zemljotresa - glasi upozorenje za građane.

Zemljotresi su česti na Vanuatuu, niskom arhipelagu koji se nalazi na tektonskom Vatrenom prstenu, luku seizmičke aktivnosti koji se proteže kroz jugoistočnu Aziju i preko Pacifičkog basena.

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