Drama u Teksasu: Bogdanovićev Hjuston slomio otpor San Antonija, Šengun blistao
Košarkaši Hjuston roketsa slavili su protiv San Antonio sparsa rezultatom 114:110 u neizvesnom teksaškom derbiju NBA lige i tako upisali drugu pobedu na startu sezone. Najzaslužniji za trijumf gostiju bio je Alperen Šengun sa 29 poena, sedam skokova i sedam asistencija, dok je Viktor Vembanjama predvodio domaći tim sa 25 poena i 13 uhvaćenih lopti.
Hjuston je tokom većeg dela susreta kontrolisao dešavanja na parketu, ali su Sparsi u završnici uspeli da se vrate u meč i ugroze prednost rivala. Ipak, u najvažnijim trenucima Roketsi su pronašli način da sačuvaju vođstvo i stignu do novog trijumfa.
Ključni momenat dogodio se u poslednjim sekundama. Pri rezultatu 112:110 za Hjuston, San Antonio je imao priliku da izbori izjednačenje, ali je Amen Tompson sjajnom blokadom zaustavio pokušaj Vembanjame. Fred Vanvlit je potom pogodio oba slobodna bacanja i stavio tačku na neizvesnu završnicu.
Pored Šenguna, u pobedničkom timu istakao se i Amen Tompson, koji je zabeležio 20 poena, deset skokova i četiri asistencije, uz po dve ukradene lopte i blokade. Isti broj poena postigao je i Kevin Durent, koji je dodao šest asistencija.
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović proveo je 12 minuta na terenu, tokom kojih je upisao tri poena i jedan skok.
U redovima San Antonija, uz Vembanjamu, zapaženu partiju pružio je Dilan Harper sa 20 poena, dok je Diaron Foks susret završio sa 19 poena i devet asistencija.
Hjuston je tako nastavio pobednički niz i stigao do drugog trijumfa u isto toliko utakmica, dok je San Antonio pretrpeo drugi poraz na početku nove sezone.
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