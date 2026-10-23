Nenad Lalatović za "Novosti": Napravio sam velike promene u životu, to mogu samo jaki ljudi kao što sam ja (VIDEO)

NENAD Lalatović je prvu povratničku pobedu na klupi Novog Pazara ostvario protiv bivšeg kluba Radničkog u Nišu (2:0).

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Posle utakmice je u razgovoru za "Večernje Novosti" otkrio da se promenio i da više ne reaguje na uvrede sa tribina.

- Prelep je osećaj, ja se ovde uvek lepo oseća. Jedan deo navijača me je pozdravio tokom utakmice, jedan deo je onako na neki način bio nekulturan, ali to je nekih 15, 20 njih. Siguran sam da sam ja ovde trener da bi me sve vreme podržavali. Ja razumem to kad sam negde protivnički trener da su ti neki navijači, gde sam ranije radio, onda vole da me uvrede na neki način, ali meni to više ne smeta. Ja znam ko sam, šta sam. Ja znam da se Nenad Lalatović promenio, ja znam da je Lalatović postao jedan novi čovek, jedan mirniji čovek i to se vidi po samom meni. Jednostavno ponosan sam na sebe, nije lako doneti velike promene u životu koje sam doneo ja, to mogu samo jaki ljudi kao što sam ja. Preporučio bih svakom da svako može da se promeni, nije bitno koliko imaš godina, treba da vidiš gde si grešio i da te greške promeniš i da postaneš bolji čovek i hvala celoj Srbiji koja mi je na nekin da podršku. Moram da kažem da se neke stvari dešavaju, kad me neko pohvali ja sam u šoku. Ti ne možeš da veruješ da mene pohvali. Sad po tim društvenim mrežama i sve to. Ja to ne pratim, ali kad mi kažu prijatelji, Nenade, pa tebe hvale, ne pljuju te kao ranije, čak dobijaš pohvale i jednostavno mi to prija, prija mi zbog moje porodice, prija mi zbog sebe. Znam koliko radim na sebi i znam koliko sam se promenio - rekao je Lalatović i dodao:

- Danas je bio prelep osećaj vratiti se na "Čair". Ja Radničkom želim što želim sebi. Želim mu da se što pre izvuče iz ove situacije i da ostane u ligi, a sledeće godine da se bori za Evropu.

RADOST Fudbaleri Novog Pazara/FOTO: Radule Perisic/ATAImages

Ovo je bio duel u kom se nadmetao sa Nikolim Drinčićem koga je trenirao kao igrač.

- Drinčić je uvek bio moj trener na terenu. Ja sam ga vodio svuga gde sam radio. Samim tim što je bio jedan veliki profesionalac, što je prenosio tu energiju koji ja imam, koju sam ja nosio, ja sam prenosio na njega, on je prenosio na igrače i bio je moj najomiljeniji igrač kog sam ikada trenirao, zato što je bio lider i veliki profesionalac. Danas je Drinčić jedan odličan trener koji je na početku karijere i ja mu želim ono što želim i sebi - želim da bude jedan od najboljih trenera u Srbiji.

Smatra da svaku ekipu navijači treba da podrže kad ne ide dobro.

- Kad je ekipa u prbolemu nije poenta vređati, uredu nas trenere, ali reći nešto Drinčiću koji je došao pre sedam dana ili sada ne daj Bože da sam danas izgubio utakmicu. U Novi Pazar sam došao pre sedam dana i protiv IMT-a smo odigrali odličnu utakmicu. Imali smo mnogo grešaka, dobili smo crveni karton, igrali 70 minuta sa igračem manje i opet poveli sa 1:0 i odigrali jako dobru utakmicu. Danas smo na jako teškom gostovanju pobedli i pomakli se ka toj zoni koja vodi u plej-of što je jako bitna stvar za nas. Ja govorim za publiku Radničkog, ne govorim za moju publiku u Novom Pazaru, nju pozdravljam, šaljem im veliko srce. Ovu pobedu posvećujem gradu Novom Pazaru, svakoj majci, svakom detetu, jer znam koliko oni vole fudbal, koliko vole klub. Lično mi smo danas igrali za Novi Pazar. Navijačima Radničkog imam da poručim: "Ne trebate da dirate Drinčića, podržite ga, podržite igrače da bi dobili na samopouzdanju, jer ako im budete zviždali ili vređali onda oni gube samopouzdanje i ne mogu da igraju na nivou na kom stvarno mogu, a ja sam siguran da je Drinčić sledeću utakmicu pobediti.

Njemu je ovo bio drugi meč na klupi Novog Pazara, prvi je izgubio od IMT-a (1:2).

- Ja kad sam došao nisam znao da smo posle Mačve i Zemuna bili najneefikasniji tim, imali smo samo tri pobede. Novi Pazar je igrao korektno, ali fudbal se igra za bodove i fudbal se igra za pobede i za golove. Mi smo danas dali dva gola, nismo primili nijedan i to je ono što me najviše raduje - zaključio je Lalatović.

Podsetimo, Novi Pazar je posle 13 utakmica na osmom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 16 bodova.

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