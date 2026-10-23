VEZENKOV TRAGIČAR! Olimpijakos izgubio "dobijen" meč protiv Fenerbahčea

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras u Atini ekipu Olimpijakosa rezultatom 64:61 u meču sedmog kola Evrolige.

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Olimpijakos je na ovom meču bio bez nekoliko ključnih igrača - Žana Montera, Evana Furnijea i Tajlera Dorsija.

Olimpijakos je odlično otvorio susret i prvih deset minuta završio sa dvocifrenom prednošću od 12 poena. Ipak, domaćin nije uspeo da zadrži isti nivo igre u nastavku, što je Fenerbahčeu omogućilo da postepeno smanjuje zaostatak. Do poluvremena su smanjili prednost na 10 zaostatka.

U trećoj četvrtini gosti su preuzeli inicijativu i dobili ovaj period rezultatom 21:15. U poslednjih deset minuta nastavili su sa boljom igrom i iskoristili probleme Olimpijakosa u organizaciji napada.

Završnica je bila veoma napeta, a Olimpijakos je imao priliku da izbori povoljniji ishod poslednjim napadom, ali je Saša Vezenkov promašio otvoren šut za tri poena kojim je mogao da promeni rasplet utakmice.

Ipak do toga nije došlo i Fenerbahče je tako sačuvao minimalnu prednost, te slavio u Atini.