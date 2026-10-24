DETALJAN VODIČ ZA RODITELJSKI DODATAK: Za prvo dete 507.500 dinara, a za četvrto više od 3 miliona, evo kako se prijaviti

RODITELjI u Srbiji za prvo dete dobijaju roditeljski dodatak od čak 500.000 dinara, a uz to i dodatnih 7.500 dinara za nabavku opreme za bebu!

Foto: N. Živanović

Iznosi roditeljskog dodatka po detetu

Podrška je još veća kada je reč o porodicama sa više dece. Za drugo dete obezbeđeno je 600.000 dinara, u 24 mesečne rate po 25.000 dinara.

Za treće i četvrto dete podrška se isplaćuje tokom deset godina. I to za treće dete 2.280.000 dinara u 120 mesečnih rata po 19.000 dinara, a za četvrto 3.180.000 dinara u 120 mesečnih rata po 26.500 dinara.

Ovi iznosi važe za decu rođenu od 1. januara 2024. i kasnije. Uz roditeljski dodatak, za drugo i treće dete isplaćuje se i jednokratna pomoć od 135.000 dinara, dok je za nabavku opreme za bebu predviđeno još 7.500 dinara za svako dete.

Poseban značaj roditeljskog dodatka je u tome što podrška ne prestaje u prvim mesecima nakon rođenja deteta. Za drugo, treće i četvrto dete ona je raspoređena na duži period, čime porodice dobijaju veću izvesnost i mogućnost da lakše planiraju troškove koji prate odrastanje deteta.

Foto: Unsplash/Omar Lopez

Prijava za dodatak odmah u porodilištu

Postupak ostvarivanja prava je pojednostavljen kako bi roditelji prve dane sa bebom provodili kod kuće umesto na šalterima. Zahtev za roditeljski dodatak može se podneti odmah nakon rođenja deteta u porodilištu, preko usluge "Bebo, dobro došla na svet", ili direktno nadležnom organu lokalne samouprave prema mestu prebivališta majke. Zahtev se podnosi najkasnije do navršene prve godine života deteta, a ukoliko se radi o deci iz višestruke trudnoće, zahtev za svako dete podnosi se posebno.

Pravo ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete, uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova, među kojima su državljanstvo Republike Srbije i prebivalište u Republici Srbiji.

Preko usluge "Bebo, dobro došla na svet" jednim postupkom mogu se pokrenuti upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijava prebivališta, zdravstveno osiguranje i zahtev za roditeljski dodatak. Za korišćenje usluge potrebni su važeća lična karta ili pasoš i dogovoreno lično ime deteta. Roditelji o toku postupka dobijaju SMS obaveštenja na broj telefona naveden prilikom prijave, bez potrebe da zahtev za roditeljski dodatak naknadno podnose na šalteru.

Detaljan vodič

Ko ima pravo na roditeljski dodatak

- Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete

- Majka treba da bude državljanka Republike Srbije

- Potrebno je da ima prebivalište u Republici Srbiji

- Ovi iznosi odnose se na decu rođenu od 1. januara 2024. i kasnije

- Roditeljski dodatak je podrška porodicama u prvim godinama života deteta

Kako se podnosi zahtev

1. U porodilištu - odmah nakon rođenja deteta, preko usluge "Bebo, dobro došla na svet"

2. Ili direktno nadležnom organu lokalne samouprave - prema mestu prebivališta majke

3. Rok - najkasnije do navršene prve godine života deteta

* Zahtev se podnosi za svako dete za koje želite da ostvarite pravo na roditeljski dodatak

Šta je još potrebno znati

- ako zahtev podnesete u porodilištu, nema potrebe da zbog roditeljskog dodatka naknadno idete na šalter

- o toku postupka bićete obavešteni SMS porukom na broj telefona koji navedete prilikom prijave u porodilištu

- šta je potrebno za uslugu "Bebo, dobro došla na svet" - važeća lična karta ili pasoš i dogovoreno lično ime deteta

- jednim postupkom u porodilištu možete pokrenuti više prijava (upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijavu prebivališta, zdravstveno osiguranje i zahtev za roditeljski dodatak)

(Kurir)

BONUS VIDEO