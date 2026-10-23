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RIBNICA KREĆE IZ POŽAREVCA: Startuje novi šampionat Srbije za odbojkaše

Goran Ćirović

23. 10. 2026. u 22:21

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Posle višemesečne pauze ovog vikenda konačno će startovati novi nacionalni šampionat za odbojkaše – BPŠ Superliga.

РИБНИЦА КРЕЋЕ ИЗ ПОЖАРЕВЦА: Стартује нови шампионат Србије за одбојкаше

G.Šljivić

Odbojkaši kraljevačke Ribnice, povrtanici u elitno društvo posle jedne sezone u nižem rangu, na premijeri novog prvenstva sutra putuju u Požarevac, na megdan starom rivalu Mladom Radniku.

Obe ekipe su tokom minulog leta pretrpele kadrovske promene, a u prethodnih 20, zvaničnih, međusobnih duela Požarevljani su zabeležili 11, a „musketari“ iz grada na Ibru devet pobeda,

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