RIBNICA KREĆE IZ POŽAREVCA: Startuje novi šampionat Srbije za odbojkaše
Posle višemesečne pauze ovog vikenda konačno će startovati novi nacionalni šampionat za odbojkaše – BPŠ Superliga.
Odbojkaši kraljevačke Ribnice, povrtanici u elitno društvo posle jedne sezone u nižem rangu, na premijeri novog prvenstva sutra putuju u Požarevac, na megdan starom rivalu Mladom Radniku.
Obe ekipe su tokom minulog leta pretrpele kadrovske promene, a u prethodnih 20, zvaničnih, međusobnih duela Požarevljani su zabeležili 11, a „musketari“ iz grada na Ibru devet pobeda,
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