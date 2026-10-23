RIBNICA KREĆE IZ POŽAREVCA: Startuje novi šampionat Srbije za odbojkaše

Posle višemesečne pauze ovog vikenda konačno će startovati novi nacionalni šampionat za odbojkaše – BPŠ Superliga.

G.Šljivić

Odbojkaši kraljevačke Ribnice, povrtanici u elitno društvo posle jedne sezone u nižem rangu, na premijeri novog prvenstva sutra putuju u Požarevac, na megdan starom rivalu Mladom Radniku.

Obe ekipe su tokom minulog leta pretrpele kadrovske promene, a u prethodnih 20, zvaničnih, međusobnih duela Požarevljani su zabeležili 11, a „musketari“ iz grada na Ibru devet pobeda,