„APSOLUTNO JE MOGUĆE“: Američki ambasador najavio napad na Iran već ovog vikenda
AMERIČKI ambasador u Turskoj i specijalni izaslanik za Siriju Tom Barak izjavio je danas da bi Sjedinjene Američke Države "apsolutno" mogle da napadnu Iran u narednim danima.
On je, odgovarajući na pitanje da li bi SAD mogle da izvedu napad na Iran već ovog vikenda, rekao da je to "apsolutno moguće", prenosi Anadolija.
Barak, koji je istovremeno i specijalni predsednički izaslanik SAD za Siriju i Irak, u intervjuu čiji su snimci objavljeni na internetu, rekao je da bi do napada moglo doći već ovog vikenda.
Upitan o Barakovoj izjavi i o tome da li je promenio stav prema mogućnosti napada pre međuizbora za Kongres 3. novembra, američki predsednik Donald Tramp je na tu izjavu reagovao iznenađeno, navodi agencija.
- To je bio moj ambasador? On je, izgleda, prilično moćan čovek. Ako je to slučaj, ja o tome ništa ne znam - rekao je Tramp.
Barak je govorio i o pristupu Trampove administracije Iranu, istakavši da cilj nije promena režima, već širi napor da se smanje bezbednosne pretnje u regionu i svetu.
- Posledica neće biti promena režima. Predsednik (SAD Donald Tramp) želi da uspostavi ravnotežu tako da nema talaca, nema pretnji i da svet može da se smiri - rekao je Barak.
On je dodao da je Tramp i dalje spreman za dogovor sa Teheranom, ali da istovremeno ima jasno definisana očekivanja od eventualnog sporazuma.
- Otvoren je i spreman za dogovor, ali je takođe, veoma jasno rekao šta želi -rekao je Barak.
Tramp je ranije danas izjavio da bi Vašington mogao da izvede novu vojnu operaciju protiv Irana.
- Možda ćemo izvesti još jednu malu operaciju 'Epski bes' - rekao je Tramp na predizbornom skupu na Floridi, govoreći o ratu, ali nije izneo detalje, preneo je Rojters.
Operacija ''Epski bes'', naziv je koji američka vojska koristi za svoju vojnu operaciju protiv Irana.
(Tanjug)
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