„APSOLUTNO JE MOGUĆE“: Američki ambasador najavio napad na Iran već ovog vikenda

AMERIČKI ambasador u Turskoj i specijalni izaslanik za Siriju Tom Barak izjavio je danas da bi Sjedinjene Američke Države "apsolutno" mogle da napadnu Iran u narednim danima.

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On je, odgovarajući na pitanje da li bi SAD mogle da izvedu napad na Iran već ovog vikenda, rekao da je to "apsolutno moguće", prenosi Anadolija.

Barak, koji je istovremeno i specijalni predsednički izaslanik SAD za Siriju i Irak, u intervjuu čiji su snimci objavljeni na internetu, rekao je da bi do napada moglo doći već ovog vikenda.

Upitan o Barakovoj izjavi i o tome da li je promenio stav prema mogućnosti napada pre međuizbora za Kongres 3. novembra, američki predsednik Donald Tramp je na tu izjavu reagovao iznenađeno, navodi agencija.

- To je bio moj ambasador? On je, izgleda, prilično moćan čovek. Ako je to slučaj, ja o tome ništa ne znam - rekao je Tramp.

Barak je govorio i o pristupu Trampove administracije Iranu, istakavši da cilj nije promena režima, već širi napor da se smanje bezbednosne pretnje u regionu i svetu.

- Posledica neće biti promena režima. Predsednik (SAD Donald Tramp) želi da uspostavi ravnotežu tako da nema talaca, nema pretnji i da svet može da se smiri - rekao je Barak.

On je dodao da je Tramp i dalje spreman za dogovor sa Teheranom, ali da istovremeno ima jasno definisana očekivanja od eventualnog sporazuma.

- Otvoren je i spreman za dogovor, ali je takođe, veoma jasno rekao šta želi -rekao je Barak.

Tramp je ranije danas izjavio da bi Vašington mogao da izvede novu vojnu operaciju protiv Irana.

- Možda ćemo izvesti još jednu malu operaciju 'Epski bes' - rekao je Tramp na predizbornom skupu na Floridi, govoreći o ratu, ali nije izneo detalje, preneo je Rojters.

Operacija ''Epski bes'', naziv je koji američka vojska koristi za svoju vojnu operaciju protiv Irana.

(Tanjug)

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