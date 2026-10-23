Srpski derbi pripao Borcu: Čačani pobedili FMP za treći trijumf u ABA ligi

KOŠARKAŠI Borca pobedili su u srpskom duelu FMP u Čačku sa 95:87 (32:19, 21:28, 18:16, 24:24) u 5. kolu ABA lige.

FOTO: KK Borac/Duško Radišić/ABA liga

Izrabranici Saše Ocokoljića su odigrali sjajan prvi period. Napad i odbrana su funkcionisali besprekorno, pa su posle 10 minuta imali +13 - 32:19.

Ipak, odreagovali su "panteri" i uspeli su da smanje prednost i na veliki odmor se otišlo sa šest razlike u korist Čačana - 53:47.

Nastavio je FMP da topi prednost, te je u četvrtoj četvrtini uspeo da stigne do izjednačenja - 76:76.

Domaćin je uspeo bolje da finišira utakmicu i dođe do trećeg trijumfa u regionalnom takmičenju.

Najefikasniji kod pobednika bio je Kalil Spir sa 24 poena, pratio ga je Marko Radovanović sa 15. Na drugoj strani najviše su se istakli Džemaja Nil i Marko Kovačević sa po 17.

Borac posle ove utakmice u A grupi ABA lige ima učinak 3-1, dok je FMP na 2-2.

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