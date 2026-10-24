FINANSIJSKI PROBLEMI I OTKRIVANJE TAJNI Astro savet za subotu, 24. oktobar: Merkur kreće retrogradno i donosi probleme ovim znacima

MERKUR, planeta komunikacija, saobraćaja, logike, intelekta, mentalnog stanja, biznisa, dogovora, kraćih putovanja, rodbine, 24. oktobra, u 8.15, kreće u poslednji od tri ovogodišnja retrogradna hoda, sa 20. stepena Škorpije, znaka svoje egzaltacije (u kome je izuzetno jak).

Foto: freepik.com/Dragana_Gordic

A pošto 20. stepen takođe simbolizuje Škorpiju, to dodatno naglašava uticaj Merkura. Škorpija je simbol novca, strasti, regeneracije, moći, a Merkur simbol komunikacija, logike, tehnologije, pa njegov retrogradni hod donosi finansijske probleme i stare dugove. Otežava sporazumevanje, usporava ili odlaže poslovne dogovore, pa tako i donošenje odluka. Budite oprezniji ako podižete kredit, kupujete kola ili pregovarate o kupoprodaji nekretnina. Budite pažljiviji kada šaljete mejlove i poruke, kako ne bi završile na "pogrešnom" broju ili adresi.

kašnjenja, kvarove elektronskih uređaja, teškoće u donošenju odluka, probleme sa internetom, u komunikaciji, kvarove tehničkih uređaja i kućnih aparata, nagle promene planova, iznenadne odlaske na put ili otkazivanja putovanja.

Sve to naglašavaju izazovni aspekti Merkura sa asteroidom Pandorom i Jupiterom, planetom ekspanzije, pa će mnoge tajne izaći na videlo, a na dnevni red će se vratiti teme i odluke iz prošlosti.

U zavisnosti od znaka, odnosno, astrološke kuće preko koje Merkur ide retrogradno u vašem horoskopu, može se videti koji će aspekti života će biti pod njegovim uticajem. Nije svejedno preko koje kuće prelazi retrogradni Merkur, jer smo u periodu njegovog retrogradnog hoda, nervozniji, rasejani, konfuzni, podložniji stresu, raspravama, rizičnim situacijama u saobraćaju, konfliktima s komšijama, rodbinom i sl. Kasnimo zbog opravdanih razloga ili više sile, pravimo greške u računanju, gubimo dokumenta, ključeve ili ne znamo gde su, a tu su i problemi s kolima, telefonima, laptopovima, decom...

To je i onaj osećaj kada vam se čini da se izgubljene stvari iz čista mira pojavljuju na mestima na kojima ih niste očekivali, a zapravo ste ih vi tamo i ostavili. Kada vaša poruka ode na pogrešan broj, a vi uvereni da ste je poslali pravoj osobi, čekate odgovor. Ili kada vaš telefon dospe u ruke vašeg radoznalog partnera, što već sluti na ozbiljan ljubavni okršaj.

Zato Merkur ne igra samo važnu ulogu u poslovnom, već i u ljubavnom životu mnogih znakova, naročito Strelaca i Riba, je vlada njihovim partnerskim odnosima. Njegov retro-hod preko Škorpije će najviše osetiti Škorpije, Bikovi, Lavovi i Vodolije.