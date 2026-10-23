Fudbal

Pomeren derbi zbog protesta! PSŽ i Lion u drugom terminu

Filip Milošević

23. 10. 2026. u 20:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Pomeren derbi meč francuskog prvenstva.

Померен дерби због протеста! ПСЖ и Лион у другом термину

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Utakmica osmog kola francuskog prvenstva između fudbalera Pari Sen Žermena i Liona u Parizu, pomerena je za ponedeljak zbog protesta, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Kako se navodi, rukovodstvo takmičenja prihvata nalog Policijske prefekture Pariza kojim se zabranjuje održavanje utakmice između PSŽ-a i Liona predviđene za nedelju, 25. oktobra, u 20.45 časova, te je odlučio da termin odigravanja pomeri na ponedeljak, 26. oktobra, u 20.30 sati.

Utakmica će se odigrati u isto vreme kada i ceremonija dodele "Zlatne lopte", u kojoj PSŽ ima 10 igrača u konkurenciji za nagrade.

PSŽ je i prošle godine igrao utakmicu u vreme kada je Usman Dembele dobio "Zlatnu loptu".
  

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMIDŽIĆ SE PONOVO IZBLAMIRAO: Za njegov vic nema opravdanja – Gosti ostali u čudu

AMIDžIĆ SE PONOVO IZBLAMIRAO: Za njegov vic nema opravdanja – Gosti ostali u čudu