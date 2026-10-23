Pomeren derbi zbog protesta! PSŽ i Lion u drugom terminu

Pomeren derbi meč francuskog prvenstva.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Utakmica osmog kola francuskog prvenstva između fudbalera Pari Sen Žermena i Liona u Parizu, pomerena je za ponedeljak zbog protesta, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Kako se navodi, rukovodstvo takmičenja prihvata nalog Policijske prefekture Pariza kojim se zabranjuje održavanje utakmice između PSŽ-a i Liona predviđene za nedelju, 25. oktobra, u 20.45 časova, te je odlučio da termin odigravanja pomeri na ponedeljak, 26. oktobra, u 20.30 sati.

Utakmica će se odigrati u isto vreme kada i ceremonija dodele "Zlatne lopte", u kojoj PSŽ ima 10 igrača u konkurenciji za nagrade.

PSŽ je i prošle godine igrao utakmicu u vreme kada je Usman Dembele dobio "Zlatnu loptu".

