Košarka

Trener Denvera poslao oštru poruku nakon košmarne noći Nikole Jokića u NBA

M.M.

23. 10. 2026. u 10:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nagetsi odigrali očajno na startu nove sezone

Тренер Денвера послао оштру поруку након кошмарне ноћи Николе Јокића у НБА

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Nije počelo kako su se navijači Denvera nadali! Tim iz Kolorada poražen je na gostovanju jednom od glavnih favorita za titulu, ekipi Oklahoma Siti Tandera, u meču sa izuzetno malim brojem poena (96:84), a pravu košmarnu noć imao je trostruki MVP najjače lige sveta.

Nikola Jokić je susret završio sa za njega skromnih 13 poena, uz katastrofalan šut iz igre – 5 od 19 (od čega očajnih 1/7 za tri poena). Uz to je upisao sedam skokova i pet asistencija, što je daleko ispod njegovog uobičajenog standarda.

Odbrana Tandera, predvođena sjajnim Četom Holmgrenom (12 poena, 17 skokova), potpuno je „zaključala“ prilaze košu i konstantno slala pomoć na srpskog asa. Nakon meča, trener Denvera Dejvid Adelman nije krio razočaranje protokom lopte i činjenicom da ostali igrači nisu znali da kazne fokus koji je protivnik usmerio isključivo na Jokića.

Ponekad jednostavno imate loše šutersko veče, ali momci tada pokušavaju sve sami, umesto da igramo kroz pas, a to vodi u velike greške – otvorio je dušu Adelman na konferenciji za medije.

Strateg Nagetsa je potom poslao jasnu i oštru poruku ostatku ekipe:

Ostali momci moraju da iskorače! Kada se toliki broj tela šalje na Nikolu, uz svu pažnju koju dobija, drugi ljudi moraju da se pojave i pogađaju šuteve. Morate dopustiti igračima da budu svoji, a u NBA ligi otvoren igrač uvek pobeđuje. Posebno protiv ovakvog tima. Ako odbijate otvorene šuteve, samo se zabijate u njihovu odbranu, a ovo je najbolja defanzivna ekipa u ligi.

Ipak, Adelman ne želi da stvara paniku na samom startu sezone:

Nastavićemo da radimo. Mislim da su momci uložili ogroman trud, borili su se i igrali izuzetno čvrsto, ali jednostavno nismo igrali dovoljno pametno i dobro – zaključio je trener Denvera.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa
Svet

0 0

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

DOK se francuska prestonica priprema za nove demonstracije najavljene za subotu, među lokalnim trgovcima i ugostiteljima vlada velika zabrinutost: pojedini vlasnici radnji u Parizu nabavljaju oružje za samoodbranu plašeći se novog talasa nasilja, dok se drugi „naoružavaju strpljenjem“, verujući da se incidenti od prošlog vikenda neće ponoviti.

22. 10. 2026. u 20:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Penjaroja ponosan na tim posle velike pobede nad Zvezdom: Verovali smo u sebe i zasluženo slavili

Penjaroja ponosan na tim posle velike pobede nad Zvezdom: "Verovali smo u sebe i zasluženo slavili"