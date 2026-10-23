Trener Denvera poslao oštru poruku nakon košmarne noći Nikole Jokića u NBA
Nagetsi odigrali očajno na startu nove sezone
Nije počelo kako su se navijači Denvera nadali! Tim iz Kolorada poražen je na gostovanju jednom od glavnih favorita za titulu, ekipi Oklahoma Siti Tandera, u meču sa izuzetno malim brojem poena (96:84), a pravu košmarnu noć imao je trostruki MVP najjače lige sveta.
Nikola Jokić je susret završio sa za njega skromnih 13 poena, uz katastrofalan šut iz igre – 5 od 19 (od čega očajnih 1/7 za tri poena). Uz to je upisao sedam skokova i pet asistencija, što je daleko ispod njegovog uobičajenog standarda.
Odbrana Tandera, predvođena sjajnim Četom Holmgrenom (12 poena, 17 skokova), potpuno je „zaključala“ prilaze košu i konstantno slala pomoć na srpskog asa. Nakon meča, trener Denvera Dejvid Adelman nije krio razočaranje protokom lopte i činjenicom da ostali igrači nisu znali da kazne fokus koji je protivnik usmerio isključivo na Jokića.
– Ponekad jednostavno imate loše šutersko veče, ali momci tada pokušavaju sve sami, umesto da igramo kroz pas, a to vodi u velike greške – otvorio je dušu Adelman na konferenciji za medije.
Strateg Nagetsa je potom poslao jasnu i oštru poruku ostatku ekipe:
– Ostali momci moraju da iskorače! Kada se toliki broj tela šalje na Nikolu, uz svu pažnju koju dobija, drugi ljudi moraju da se pojave i pogađaju šuteve. Morate dopustiti igračima da budu svoji, a u NBA ligi otvoren igrač uvek pobeđuje. Posebno protiv ovakvog tima. Ako odbijate otvorene šuteve, samo se zabijate u njihovu odbranu, a ovo je najbolja defanzivna ekipa u ligi.
Ipak, Adelman ne želi da stvara paniku na samom startu sezone:
– Nastavićemo da radimo. Mislim da su momci uložili ogroman trud, borili su se i igrali izuzetno čvrsto, ali jednostavno nismo igrali dovoljno pametno i dobro – zaključio je trener Denvera.
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