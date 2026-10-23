Trener Denvera poslao oštru poruku nakon košmarne noći Nikole Jokića u NBA

Nagetsi odigrali očajno na startu nove sezone

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Nije počelo kako su se navijači Denvera nadali! Tim iz Kolorada poražen je na gostovanju jednom od glavnih favorita za titulu, ekipi Oklahoma Siti Tandera, u meču sa izuzetno malim brojem poena (96:84), a pravu košmarnu noć imao je trostruki MVP najjače lige sveta.

Nikola Jokić je susret završio sa za njega skromnih 13 poena, uz katastrofalan šut iz igre – 5 od 19 (od čega očajnih 1/7 za tri poena). Uz to je upisao sedam skokova i pet asistencija, što je daleko ispod njegovog uobičajenog standarda.

Odbrana Tandera, predvođena sjajnim Četom Holmgrenom (12 poena, 17 skokova), potpuno je „zaključala“ prilaze košu i konstantno slala pomoć na srpskog asa. Nakon meča, trener Denvera Dejvid Adelman nije krio razočaranje protokom lopte i činjenicom da ostali igrači nisu znali da kazne fokus koji je protivnik usmerio isključivo na Jokića.

– Ponekad jednostavno imate loše šutersko veče, ali momci tada pokušavaju sve sami, umesto da igramo kroz pas, a to vodi u velike greške – otvorio je dušu Adelman na konferenciji za medije.

Strateg Nagetsa je potom poslao jasnu i oštru poruku ostatku ekipe:

– Ostali momci moraju da iskorače! Kada se toliki broj tela šalje na Nikolu, uz svu pažnju koju dobija, drugi ljudi moraju da se pojave i pogađaju šuteve. Morate dopustiti igračima da budu svoji, a u NBA ligi otvoren igrač uvek pobeđuje. Posebno protiv ovakvog tima. Ako odbijate otvorene šuteve, samo se zabijate u njihovu odbranu, a ovo je najbolja defanzivna ekipa u ligi.

Ipak, Adelman ne želi da stvara paniku na samom startu sezone:

– Nastavićemo da radimo. Mislim da su momci uložili ogroman trud, borili su se i igrali izuzetno čvrsto, ali jednostavno nismo igrali dovoljno pametno i dobro – zaključio je trener Denvera.