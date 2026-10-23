Prva pobeda Zemuna u Superligi Srbije! "Taurunumi" nakon 13 kola imali razlog za slavlje

Fudbaleri Zemuna savladali su na svom terenu Mačvu u 13. kolu Superlige Srbije i tako upisali prvi trijumf od početka sezone.

FOTO: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Tokom prvog poluvremena viđen je taktički fudbal bez mnogo lepršave igre. Obe ekipe su uputile po četiri udarca na gol protivnika, a samo je domaći tim uspeo jedan udarac da zabeleži u okvir gola.



Tabaković je uputio udarac ka golu Mačve, a lopta je na putu ka mreži zakačila odbrambenog igrača Šapčana Sladojevića i prevarila čuvara mreže gostiju.

Mačva je u finišu susreta imala kolosalnu priliku da dođe do izjednačenja i boda u Ubu, ali se istakao golman Zemuna Dubljanić, koji je čudesnom intervencijom zaustavio „zicer“ Delibašića.

Zemunu je bilo potrebno čak 13 kola da dođe do prvog trijumfa u ovoj sezoni Superlige Srbije. I dalje zauzimaju poslednje četrnaesto mesto na tabeli, ali sada imaju samo dva boda manje od pretposlednjeg tima - Radničkog iz Niša.

Superliga Srbije, 13. kolo

Petak

IMT - Železničar 0:1 (0:1)

(Ankeje 5)

Radnički 1923 - Radnik 1:0 (1:0)

(Sremčević 27)

Radnički - Novi Pazar 0:2 (0:1)

(Dikson 36, 59)

Zemun - Mačva 1:0 (0:0)

(Tabaković 80)

Subota

Partizan - Čukarički 16

Mladost - Vojvodina 18

Nedelja

OFK Beograd - Crvena zvezda 16



