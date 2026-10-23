Prva pobeda Zemuna u Superligi Srbije! "Taurunumi" nakon 13 kola imali razlog za slavlje
Fudbaleri Zemuna savladali su na svom terenu Mačvu u 13. kolu Superlige Srbije i tako upisali prvi trijumf od početka sezone.
Tokom prvog poluvremena viđen je taktički fudbal bez mnogo lepršave igre. Obe ekipe su uputile po četiri udarca na gol protivnika, a samo je domaći tim uspeo jedan udarac da zabeleži u okvir gola.
Tabaković je uputio udarac ka golu Mačve, a lopta je na putu ka mreži zakačila odbrambenog igrača Šapčana Sladojevića i prevarila čuvara mreže gostiju.
Mačva je u finišu susreta imala kolosalnu priliku da dođe do izjednačenja i boda u Ubu, ali se istakao golman Zemuna Dubljanić, koji je čudesnom intervencijom zaustavio „zicer“ Delibašića.
Zemunu je bilo potrebno čak 13 kola da dođe do prvog trijumfa u ovoj sezoni Superlige Srbije. I dalje zauzimaju poslednje četrnaesto mesto na tabeli, ali sada imaju samo dva boda manje od pretposlednjeg tima - Radničkog iz Niša.
Superliga Srbije, 13. kolo
Petak
IMT - Železničar 0:1 (0:1)
(Ankeje 5)
Radnički 1923 - Radnik 1:0 (1:0)
(Sremčević 27)
Radnički - Novi Pazar 0:2 (0:1)
(Dikson 36, 59)
Zemun - Mačva 1:0 (0:0)
(Tabaković 80)
Subota
Partizan - Čukarički 16
Mladost - Vojvodina 18
Nedelja
OFK Beograd - Crvena zvezda 16
Preporučujemo
Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres
23. 10. 2026. u 19:12
Ovo su svi čekali da čuju: Bajern se oglasio o Vensanu Kompaniju!
23. 10. 2026. u 19:07
Najavljivan kao "budućnost" Bajerna, pa ga devojka "uništila"
23. 10. 2026. u 18:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres
Partizan želi još jedno pojačanje.
23. 10. 2026. u 19:12
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)