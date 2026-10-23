NAJNEHUMANIJI NAPAD NA JEDNOG ČOVEKA U ISTORIJI SRBIJE: Blokaderski N1 i Nova surovo udaraju na Vučića kad ne može da im odgovori
BLOKADERSKI mediji N1 i Nova su deset godina dehumanizovali Aleksandra Vučića, surovo su udarali po njemu i njegovoj porodici, a onda su u dogovoru s drugom stranom opstruisali svaki javni duel na koji je Vučić pozivao, da bi na kraju samo i jedino Vučiću od svih kandidata, jedino njemu zabranili zvanično da dođe na njihove televizije!
Zatim su podmuklo, pokvareno, sačekali da dođe predizborna tišina, znajući da Vučić poštuje zakone i, onda su baš danas, odlučili da iz sve snage udaraju po njemu, da ga tuku, da ga cipelare, da ga udaraju i maljem i sekirom po glavi, svesni da su Vučiću u medijskom smislu vezane i ruke i noge i da mu je flaster preko usta, jer on jedini poštuje zakone uvek!
Ovo danas je najbestidniji, najnehumaniji napad na jednog čoveka u istoriji države Srbije!
Kukavice mu prvo nisu dozvolili da priča, ni da se pojavi na njihovim medijima, a sada isti ti tuku po njemu u sred izborne tišine.
Vezali su mu i ruke, i noge, i usta, znajući da ne može da se oglasi i da ne može da odgovori!
I u ovome učestvuju i N1 i Nova S i Deutsche Welle!
Podsetimo, medijska mafijaško-kriminalna hobotnica Pedra Vargasa brutalno je prekršila izbornu tišinu! Objavili su jutros u 9.12 časova kao udarnu vest tekst na Novoj u kome su brutalno napali Aleksandra Vučića i njegovu porodicu!
Na ovaj način kriminalno tajkunsko glasilo direktno se meša u izbornu volju građana, ali i kriminalizuju Sprsku naprednu stranku što je najstrožije zabranjeno izbornim Zakonom Srbije.
Nemilosrdna kampanja usmerena protiv vlasti ne prestaje ni onda kada bi izborna pravila morala da obezbede mir i ravnopravne uslove za sve učesnike izbornog procesa.
Čitava kriminalna medijska grupacija tokom izborne tišine brutalno napada Aleksandra Vučića, njegovu porodicu i SNS!
N1 je emitovao prilog u 08.21, pa ga ponovio u 09.07.
Njihova borba da smene vlast u Srbiji i na njeno mesto dovedu poslušnike očigledno ne poznaje granice. Politički obračuni, udari na porodicu i neprekidno plasiranje optužbi postaju sredstvo pritiska na građane, dok se izborna tišina, umesto da bude poštovana, pretvara u još jedan poligon za političku borbu.
Novinar Deutsche Welle instruiše ljude na društvenim mrežama
Novinar Deutsche Welle Nemanja Rujević na društvenim mrežama, tokom izborne tišine, instruiše ljude, što je čist dokaz stranog mešanje u izborni proces u Srbiji!
Naime, Rujević instruiše ljude koji glasaju za političku opciju koju on podržava, šta da rade kako bi u poslednjih 48 sata što više ljudi glasalo za ovu listu.
Podsetimo, Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinja Srbija" našao na meti N1 uoči izbora, kada mu je ta televizija zabranila da predstavlja svoju listu u dogovorenom terminu.
Tako nešto se nije dogodilo još od nacizma i bilo je potpuno jasno da bi Aleksandra Vučića N1 kuvao u kazanu!
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