Nenad Lalatović se vratio u Niš i srušio Radnički (VIDEO)

RADNIČKI iz Niša nastavio je sa lošim igrama u Superligi Srbije. Na "Čair" je u 13. kolu došao Novi Pazar i slavio je sa 2:0.

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Klub sa juga naše zemlje je promenio trenera. Umesto Marka Neđića na mesto šefa stručnog štaba je stigao Nikola Drinčić, ali nije uspeo odmah da razmrda ekipu.

Gosti na čiju klupu je nedavno seo Nenad Lalatović je odigrao dobru utakmicu i naneo Radničkom četvrti uzastopni poraz u prvenstvu.

Oba gola za Novi Pazar postigao je Kahim Dikson. Jamajčanin se tako peti put upisao u strelce, a uz to ima i dve asistencije.

Radnički je u toj seriji postigao samo jedan gol, a redom je gubio od Crvene zvezde (0:3), Vojvodine (1:4), Radnika (0:3) i Novog Pazara (0:2).

Nišlije su nakon ovog poraza, uz Zemun jedina ekipa sa jednocifrenim brojem poena - osam. Ekipa iz Beograda ima šest i to posle trijumfa nad Mačvom. Novi Pazar zauzima osmo mesto sa 16 bodova.

Superliga Srbije, 13. kolo

Petak

IMT - Železničar 0:1 (0:1)

(Ankeje 5)

Radnički 1923 - Radnik 1:0 (1:0)

(Sremčević 27)

Radnički - Novi Pazar 0:2 (0:1)

(Dikson 36, 59)

Zemun - Mačva 1:0 (0:0)

(Tabaković 80)

Subota

Partizan - Čukarički 16

Mladost - Vojvodina 18

Nedelja

OFK Beograd - Crvena zvezda 16

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“